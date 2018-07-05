В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від кору





Це передбачено наказом МОЗ від 26 червня 2018 року №1216 Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями, - пишуть



Згідно з документом, проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями серед груп професійного ризику торкнеться: “медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони), а також студентів навчальних закладів без обмеження віку, використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у попередні роки”.



Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця 2018 року в Україні обов’язково вакцинують проти кору за епідемічними показаннями медиків, вчителів, поліцейських та студентів.Це передбачено наказом МОЗ від 26 червня 2018 року №1216 Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями, - пишуть Факти Згідно з документом, проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями серед груп професійного ризику торкнеться: “медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони), а також студентів навчальних закладів без обмеження віку, використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у попередні роки”.Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

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