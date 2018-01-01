На Волині контрабандисти згубили велосипеди з куривом
Сьогодні, 10:50
На Волині в селі Пулемець прикордонники Луцького загону виявили двох людей на велосипедах з підозрілими пакунками.
Так, побачивши охоронців кордону, правопорушники покинули власні двоколісні транспортні засоби із товаром та втекли, - інформує Держприкордонслужба України.
Велосипеди та близько 1,5 тисячі пачок контрабандного курива будуть передані компетентним державним органам.
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Так, побачивши охоронців кордону, правопорушники покинули власні двоколісні транспортні засоби із товаром та втекли, - інформує Держприкордонслужба України.
Велосипеди та близько 1,5 тисячі пачок контрабандного курива будуть передані компетентним державним органам.
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