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На Волині контрабандисти згубили велосипеди з куривом

На Волині контрабандисти згубили велосипеди з куривом
На Волині в селі Пулемець прикордонники Луцького загону виявили двох людей на велосипедах з підозрілими пакунками.

Так, побачивши охоронців кордону, правопорушники покинули власні двоколісні транспортні засоби із товаром та втекли, - інформує Держприкордонслужба України.

Велосипеди та близько 1,5 тисячі пачок контрабандного курива будуть передані компетентним державним органам.

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Теги: контрабанда, сигарети
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