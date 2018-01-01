На Волині контрабандисти згубили велосипеди з куривом





Так, побачивши охоронців кордону, правопорушники покинули власні двоколісні транспортні засоби із товаром та втекли, - інформує Держприкордонслужба України.



Велосипеди та близько 1,5 тисячі пачок контрабандного курива будуть передані компетентним державним органам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в селі Пулемець прикордонники Луцького загону виявили двох людей на велосипедах з підозрілими пакунками.Так, побачивши охоронців кордону, правопорушники покинули власні двоколісні транспортні засоби із товаром та втекли, - інформує Держприкордонслужба України.Велосипеди та близько 1,5 тисячі пачок контрабандного курива будуть передані компетентним державним органам.

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