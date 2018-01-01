Волинянин викрав з магазину три пари взуття
Сьогодні, 11:02
У Ковелі чоловік викрав із магазину одягу різноманітні товари на понад 2 тисячі гривень.
Працівниця закладу звернулася з відповідною заявою до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Зловмисник таємно викрав із магазину три пари взуття та головний убір.
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Працівниця закладу звернулася з відповідною заявою до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Зловмисник таємно викрав із магазину три пари взуття та головний убір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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