Волинянин викрав з магазину три пари взуття





Працівниця закладу звернулася з відповідною заявою до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.



Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Зловмисник таємно викрав із магазину три пари взуття та головний убір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік викрав із магазину одягу різноманітні товари на понад 2 тисячі гривень.Працівниця закладу звернулася з відповідною заявою до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 34-річний місцевий житель. Зловмисник таємно викрав із магазину три пари взуття та головний убір.

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