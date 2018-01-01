Лучанин поцупив у супермаркеті пляшку рому





Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного лучанина. До слова, зловмисників вже притягувався до відповідальності за подібний злочин, - інформує ГУНП у Волинській області.



Зазначається, що поліцейські розкрили також крадіжки майна громадян в Іваничівському, Старовижівському та Рожищенському районах.



Нагадаємо, що у Ковелі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік викрав із супермаркету пляшку рому вартістю майже 300 гривень.Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного лучанина. До слова, зловмисників вже притягувався до відповідальності за подібний злочин, - інформує ГУНП у Волинській області.Зазначається, що поліцейські розкрили також крадіжки майна громадян в Іваничівському, Старовижівському та Рожищенському районах.Нагадаємо, що у Ковелі чоловік викрав із магазину одягу різноманітні товари на понад 2 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію