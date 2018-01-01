Лучанин поцупив у супермаркеті пляшку рому
Сьогодні, 11:10
У Луцьку чоловік викрав із супермаркету пляшку рому вартістю майже 300 гривень.
Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного лучанина. До слова, зловмисників вже притягувався до відповідальності за подібний злочин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що поліцейські розкрили також крадіжки майна громадян в Іваничівському, Старовижівському та Рожищенському районах.
Нагадаємо, що у Ковелі чоловік викрав із магазину одягу різноманітні товари на понад 2 тисячі гривень.
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Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного лучанина. До слова, зловмисників вже притягувався до відповідальності за подібний злочин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що поліцейські розкрили також крадіжки майна громадян в Іваничівському, Старовижівському та Рожищенському районах.
Нагадаємо, що у Ковелі чоловік викрав із магазину одягу різноманітні товари на понад 2 тисячі гривень.
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