Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі
Сьогодні, 11:18
У Луцьку на бульварі Дружби народів посеред дороги утворилася величезна яма.
Про це на платформі Відкрите місто написав журналіст Юрій Горбач.
За його словами, на бульварі Дружби народів, навпроти будинків №4 та №7 утворилися чималі ями на проїжджій частині.
"Одну з великих ям кілька днів тому "позначили" автомобільною шиною, яка так спокійно і спочиває там. Це аж ніяк не додає безпеки на дорозі на вулиці з досить інтенсивним рухом. Яму і шину щодня мусять об'їжджати як маршрутні таксі так і звичайні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Також Юрій звернув увагу на якість дорожнього покриття бульвару Дружби народів, який в рамках поточного ремонту ремонтували навесні.
"Проте в кількох місцях періодично все одно утворюються великі ями, які загрожують серйозному пошкодженню транспортних засобів.
І зверну увагу, що за 50 метрів від цих великих ям знаходиться ЖКП №2, яке жодним чином не намагається вирішити проблему і взагалі її ігнорує (могли ті ями хоча б засипати чимось). Прошу вирішити проблему в якомога стислі терміни і розглянути питання капітального ремонту вулиці хоча б на відрізку від ринку до повороту на вулицю Грабовського", - пише автор.
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Про це на платформі Відкрите місто написав журналіст Юрій Горбач.
За його словами, на бульварі Дружби народів, навпроти будинків №4 та №7 утворилися чималі ями на проїжджій частині.
"Одну з великих ям кілька днів тому "позначили" автомобільною шиною, яка так спокійно і спочиває там. Це аж ніяк не додає безпеки на дорозі на вулиці з досить інтенсивним рухом. Яму і шину щодня мусять об'їжджати як маршрутні таксі так і звичайні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Також Юрій звернув увагу на якість дорожнього покриття бульвару Дружби народів, який в рамках поточного ремонту ремонтували навесні.
"Проте в кількох місцях періодично все одно утворюються великі ями, які загрожують серйозному пошкодженню транспортних засобів.
І зверну увагу, що за 50 метрів від цих великих ям знаходиться ЖКП №2, яке жодним чином не намагається вирішити проблему і взагалі її ігнорує (могли ті ями хоча б засипати чимось). Прошу вирішити проблему в якомога стислі терміни і розглянути питання капітального ремонту вулиці хоча б на відрізку від ринку до повороту на вулицю Грабовського", - пише автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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