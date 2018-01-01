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Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі

Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі
У Луцьку на бульварі Дружби народів посеред дороги утворилася величезна яма.

Про це на платформі Відкрите місто написав журналіст Юрій Горбач.

За його словами, на бульварі Дружби народів, навпроти будинків №4 та №7 утворилися чималі ями на проїжджій частині.

"Одну з великих ям кілька днів тому "позначили" автомобільною шиною, яка так спокійно і спочиває там. Це аж ніяк не додає безпеки на дорозі на вулиці з досить інтенсивним рухом. Яму і шину щодня мусять об'їжджати як маршрутні таксі так і звичайні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Також Юрій звернув увагу на якість дорожнього покриття бульвару Дружби народів, який в рамках поточного ремонту ремонтували навесні.

"Проте в кількох місцях періодично все одно утворюються великі ями, які загрожують серйозному пошкодженню транспортних засобів.
І зверну увагу, що за 50 метрів від цих великих ям знаходиться ЖКП №2, яке жодним чином не намагається вирішити проблему і взагалі її ігнорує (могли ті ями хоча б засипати чимось). Прошу вирішити проблему в якомога стислі терміни і розглянути питання капітального ремонту вулиці хоча б на відрізку від ринку до повороту на вулицю Грабовського", - пише автор.

Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі
Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі

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Теги: комуналка, благоустрій, дорога
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