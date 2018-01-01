Під носом у луцьких комунальників - величезна яма на дорозі

У Луцьку на бульварі Дружби народів посеред дороги утворилася величезна яма.Про це на платформі Відкрите місто написав журналістЗа його словами, на бульварі Дружби народів, навпроти будинків №4 та №7 утворилися чималі ями на проїжджій частині."Одну з великих ям кілька днів тому "позначили" автомобільною шиною, яка так спокійно і спочиває там. Це аж ніяк не додає безпеки на дорозі на вулиці з досить інтенсивним рухом. Яму і шину щодня мусять об'їжджати як маршрутні таксі так і звичайні автомобілі", - йдеться у повідомленні.Також Юрій звернув увагу на якість дорожнього покриття бульвару Дружби народів, який в рамках поточного ремонту ремонтували навесні."Проте в кількох місцях періодично все одно утворюються великі ями, які загрожують серйозному пошкодженню транспортних засобів.І зверну увагу, що за 50 метрів від цих великих ям знаходиться ЖКП №2, яке жодним чином не намагається вирішити проблему і взагалі її ігнорує (могли ті ями хоча б засипати чимось). Прошу вирішити проблему в якомога стислі терміни і розглянути питання капітального ремонту вулиці хоча б на відрізку від ринку до повороту на вулицю Грабовського", - пише автор.