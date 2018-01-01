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На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО

На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь з візитом приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Зазначають, що розпочнеться візит з вшанування пам'яті загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.

Повну програму візиту міністра можна подивитися тут.

Разом із ним приїхав директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, заступник голови ОДА Світлана Мишковець та секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті Святослав Шеремета.
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр. ФОТО

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Теги: Павло Розенко, Волинь
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