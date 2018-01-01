У Ковелі виявили сказ
Сьогодні, 11:55
У Ковелі зафіксували випадки сказу.
У зв'язку з цим у місті проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців, - повідомив Руслан Троцюк в спільноті Kovel Animals
"У місті виявлено СКАЗ!!! У п'ятницю 6 липня, з 10.00 до 14.00год., по вул.Мічуріна 2, буде проводитись безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу! Не будьте байдужі, захистіть своїх улюбленців! Бо це є загроза, як життю тварини,так і людини! Та будьте обережні! Здоров'я всім", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У зв'язку з цим у місті проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців, - повідомив Руслан Троцюк в спільноті Kovel Animals
"У місті виявлено СКАЗ!!! У п'ятницю 6 липня, з 10.00 до 14.00год., по вул.Мічуріна 2, буде проводитись безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу! Не будьте байдужі, захистіть своїх улюбленців! Бо це є загроза, як життю тварини,так і людини! Та будьте обережні! Здоров'я всім", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище
Сьогодні, 12:32
Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
Сьогодні, 11:55
У Ковелі виявили сказ
Сьогодні, 11:55
У Луцьку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 11:46