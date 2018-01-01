вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі виявили сказ

У Ковелі виявили сказ
У Ковелі зафіксували випадки сказу.

У зв'язку з цим у місті проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців, - повідомив Руслан Троцюк в спільноті Kovel Animals

"У місті виявлено СКАЗ!!! У п'ятницю 6 липня, з 10.00 до 14.00год., по вул.Мічуріна 2, буде проводитись безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу! Не будьте байдужі, захистіть своїх улюбленців! Бо це є загроза, як життю тварини,так і людини! Та будьте обережні! Здоров'я всім", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, сказ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Амфетамін, «травичка», зброя: банду волинян судитимуть за «букет» злочинів
Сьогодні, 12:39
У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище
Сьогодні, 12:32
Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
Сьогодні, 11:55
У Ковелі виявили сказ
Сьогодні, 11:55
У Луцьку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина
05 липень, 12:13
Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку
03 липень, 13:22
День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
02 липень, 22:12
У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка
02 липень, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові в трамваї помер чоловік
Сьогодні, 13:35
 0
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція
Сьогодні, 13:23
 0
Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 13:20
 0
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8