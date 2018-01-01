У Ковелі виявили сказ

У Ковелі зафіксували випадки сказу.У зв'язку з цим у місті проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців, - повідомивв спільноті Kovel Animals"У місті виявлено СКАЗ!!! У п'ятницю 6 липня, з 10.00 до 14.00год., по вул.Мічуріна 2, буде проводитись безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу! Не будьте байдужі, захистіть своїх улюбленців! Бо це є загроза, як життю тварини,так і людини! Та будьте обережні! Здоров'я всім", - йдеться у дописі.