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Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні

Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
У зв’язку із надзвичайною подією, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули та отримали поранення військовослужбовці, Міністром оборони України призначено службове розслідування.

Про це в п'ятницю, 6 липня, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

"За попередніми даними, внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомлені.

На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.

Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події.

Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

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Теги: Рівне, полігон, військові
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