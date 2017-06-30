Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
Сьогодні, 11:55
У зв’язку із надзвичайною подією, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули та отримали поранення військовослужбовці, Міністром оборони України призначено службове розслідування.
Про це в п'ятницю, 6 липня, повідомляє прес-служба оборонного відомства.
"За попередніми даними, внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомлені.
На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.
Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події.
Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.
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Про це в п'ятницю, 6 липня, повідомляє прес-служба оборонного відомства.
"За попередніми даними, внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомлені.
На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.
Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події.
Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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