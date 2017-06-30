Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні

У зв’язку із надзвичайною подією, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули та отримали поранення військовослужбовці, Міністром оборони України призначено службове розслідування.Про це в п'ятницю, 6 липня, повідомляє прес-служба оборонного відомства."За попередніми даними, внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомлені.На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події.Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.