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У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище

У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище
У Володимирі-Волинському планують збудувати полігон твердих побутових відходів.

Відтак, у середу, 4 червня, на засіданні Кабміну розглянули питання про часткове фінансування будівництва цієї карти полігону, – пише Буг.

Наразі кошти – на погодженні в міністерстві фінансів.

У Володимирі-Волинському не перший рік існує проблема з відкриття нової черги полігону твердих побутових відходів.

Географічно полігон твердих побутових відходів знаходитиметься на території П’ятиднівської сільської ради. Загальна вартість усього будівництва цієї черги, згідно з кошторисом, близько 12 мільйонів гривень. Місто даватиме свою частку в розмірі 10% співфінансування.

За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, на «сьогодні черга, яка є неповністю заповнена, поки що забезпечує місто, але треба дивитися на багато років вперед. Ми працюємо над тим, щоб сміття сортували, і щоб були відповідні сортувальні лінії. Сам проект з будівництва цієї черги полігону розробили ще торік».

Керівництво міськради сподівається, що за півтора місяця проведуть тендер, а протягом цього і наступного років повністю реалізують цей проект у Володимирі-Волинському.

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Теги: Володимир, полігон
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