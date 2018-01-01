У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище
Сьогодні, 12:32
У Володимирі-Волинському планують збудувати полігон твердих побутових відходів.
Відтак, у середу, 4 червня, на засіданні Кабміну розглянули питання про часткове фінансування будівництва цієї карти полігону, – пише Буг.
Наразі кошти – на погодженні в міністерстві фінансів.
У Володимирі-Волинському не перший рік існує проблема з відкриття нової черги полігону твердих побутових відходів.
Географічно полігон твердих побутових відходів знаходитиметься на території П’ятиднівської сільської ради. Загальна вартість усього будівництва цієї черги, згідно з кошторисом, близько 12 мільйонів гривень. Місто даватиме свою частку в розмірі 10% співфінансування.
За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, на «сьогодні черга, яка є неповністю заповнена, поки що забезпечує місто, але треба дивитися на багато років вперед. Ми працюємо над тим, щоб сміття сортували, і щоб були відповідні сортувальні лінії. Сам проект з будівництва цієї черги полігону розробили ще торік».
Керівництво міськради сподівається, що за півтора місяця проведуть тендер, а протягом цього і наступного років повністю реалізують цей проект у Володимирі-Волинському.
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Відтак, у середу, 4 червня, на засіданні Кабміну розглянули питання про часткове фінансування будівництва цієї карти полігону, – пише Буг.
Наразі кошти – на погодженні в міністерстві фінансів.
У Володимирі-Волинському не перший рік існує проблема з відкриття нової черги полігону твердих побутових відходів.
Географічно полігон твердих побутових відходів знаходитиметься на території П’ятиднівської сільської ради. Загальна вартість усього будівництва цієї черги, згідно з кошторисом, близько 12 мільйонів гривень. Місто даватиме свою частку в розмірі 10% співфінансування.
За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, на «сьогодні черга, яка є неповністю заповнена, поки що забезпечує місто, але треба дивитися на багато років вперед. Ми працюємо над тим, щоб сміття сортували, і щоб були відповідні сортувальні лінії. Сам проект з будівництва цієї черги полігону розробили ще торік».
Керівництво міськради сподівається, що за півтора місяця проведуть тендер, а протягом цього і наступного років повністю реалізують цей проект у Володимирі-Волинському.
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