вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Амфетамін, «травичка», зброя: банду волинян судитимуть за «букет» злочинів

Амфетамін, «травичка», зброя: банду волинян судитимуть за «букет» злочинів
За наркозлочини судитимуть банду волинян.

З серпня 2017 по лютий 2018 року чоловіки (найстаршому з них – 36, ще одному – 32, а наймолодшому – організатору злочинної діяльності групи, раніше уже судимому - 30), придбавши необхідні прекурсори та обладнання, необхідні для виготовлення амфетаміну, виготовляли психотропну речовину, - повідомили у прес-службі прокуратури області.

Вони облаштували та утримували місце для її хімічного синтезу в гаражі в гаражному кооперативі у Луцьку, а після виготовлення забезпечували збут амфетаміну.

Окрім психотропів, члени організованої злочинної групи придбавали й збували наркозалежним ще і канабіс.

Затримали наркоділків завдяки 3 лютого 2018 року.

Під час обшуків у місцях злочинної діяльності вилучили обладнання та прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також самі психотропи й канабіс.

Членів організованої злочинної групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, придбані та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306, КК України).

Окрім того, одному з членів ОЗГ, в якого вилучили перероблений зі стартового пістолет та набої до нього, інкримінують ще й незаконне придбання й зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України).
Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, злочин, наркотики, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28-річна волинянка ножем порізала обличчя чоловікові
Сьогодні, 12:59
На Волині 500 боржникам відключили газ
Сьогодні, 12:43
Амфетамін, «травичка», зброя: банду волинян судитимуть за «букет» злочинів
Сьогодні, 12:39
У Володимирі планують будувати нове сміттєзвалище
Сьогодні, 12:32
Міноборони прокоментувало трагедію на Рівненському полігоні
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
На Волині викрили банду «наркобариг» На Волині викрили банду «наркобариг»
28 червень, 14:41
Лучанин сидітиме за продаж наркотиків Лучанин сидітиме за продаж наркотиків
02 січень, 17:41
Волинянина судитимуть за 1,5 кілограма «маку» Волинянина судитимуть за 1,5 кілограма «маку»
22 грудень, 2017, 14:37
Волинському наркозлочинцю загрожує в'язниця Волинському наркозлочинцю загрожує в'язниця
24 січень, 2017, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові в трамваї помер чоловік
Сьогодні, 13:35
 0
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція
Сьогодні, 13:23
 0
Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 13:20
 0
На Волинь приїхав віце-прем'єр-міністр
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8