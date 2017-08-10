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На Волині 500 боржникам відключили газ

На Волині 500 боржникам відключили газ
Фахівці ПАТ «Волиньгаз» у травні від’єднали від газопостачання майже 500 споживачів.

Основні причини відключень - втручання в систему газопостачання та заборгованість за спожите блакитне паливо. Борг за газ у 22 абонентів перевищував більше 10 тис. грн, - інформує прес-служба ПАТ «Волиньгаз».

Найбільше боржників від’єднали від газопосатачання у Володимирі-Волинському та прилеглому районі - 129, у Луцькому районі та обласному центрі - 93, у Нововолинську - 88, Горохівському районі - 61 та Ковельському районі - 43. Найактивніше розраховуються за газ в Рожищенському та Ратнівському районах.

Під час планово-технічного обстеження в одному з найбільших сіл Луцького району, з метою підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду, спеціалісти виявили близько півсотні фактів крадіжок газу, зокрема, приховані втручання в роботу лічильника за минулі роки. За такі порушення абонентам передбачена відповідальність згідно з Кодексом газорозподільних мереж.

У населеному пункті фахівці перевірили майже 160 лічильників газу. І виявили такі порушення: зупинка механізмів лічильника шляхом його блокування сторонніми предметами, отвори в корпусі лічильника, самовільне приєднання газопроводів перед вузлом обліку газу, пошкодження пломб на лічильнику, використання газу для оброблення тваринного м’яса методом знімання комбінованих будинкових регуляторів тиску і приєднання необхідних пристосувань.

Довідка:
Кримінальний кодекс України за крадіжку газу передбачає карну відповідальність - позбавлення волі на строк до 3-ох років. Більшість абонентів-горепорушників звертаються з відповідною заявою для реструктуризації боргу до газорозподільного підприємства і впродовж літа його погашають.

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Теги: газ, Волинь, борг
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