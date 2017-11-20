Як працюватиме нова система контролю в'їзду до ЄС





Європейський парламент схвалив створення системи ETIAS для поїздок до Шенгенської зони, - пише



З моменту, коли почне діяти система авторизації, кожному мандрівнику доведеться заповнити електронну форму. В неї доведеться внести ім'я, дату та місце народження, стать та національність, інформацію про закордонний паспорт, домашню адресу, приблизну мету подорожі (із випадаючого меню на кшталт туризм/до родичів/у бізнесових справах) а також відповіді на питання, які цікавлять прикордонників ЄС. Зокрема, йдеться про вчинення особою, яка планує мандрівку, важких кримінальних злочинів, перебування в зонах військових конфліктів, та інформацію про "ведмедиків" – факти депортації особи з якихось країн впродовж останніх десяти років.



Втім, навіть якщо хтось і відповість ствердно на якісь питання, які викличуть настороженість європейських спецслужб (а якщо бути точним – то, скоріше за все, комп'ютерної програми, яка верифікуватиме відповіді у відповідних електронних базах даних), то це не означатиме автоматичної неможливості відвідати ЄС – а призведе лише до потреби дати пояснення живим людям за допомогою спеціальної форми, в крайньому разі – на співбесіді.



Ніяких довідок з банку, підтверджень з місця роботи та з місцевої поліклініки потрібно, звичайно, не буде.



За опрацювання цієї інформації доведеться сплатити 7 євро. Для мандрівників віком до 18 років і понад 70 років – процедура буде безкоштовною. Тут трапилось навіть певне "послаблення" – у проекті ще два місяці тому передбачався безкоштовний порядок тільки для дітей віком до 12 років. Одного разу здійснена авторизація дозволить безкоштовно мандрувати впродовж 3 років. "Переважна більшість аплікантів отримуватиме авторизацію майже негайно", – обіцяє нам сайт Європейського парламенту. І ми будемо йому вірити. Принаймні – поки що.



Бо як і з усіляким бюрократичним проектом, хороша й ненав'язлива концепція може мати свої особливості реалізації. Перш за все, у момент її запуску цілком можливими є "глюки системи", перевантаження серверів для авторизації і тому подібні неприємності. Звичайно, систему роблять в ЄС – при чому не тільки для українців, а й для громадян ще 60 країн – але масштабні електронні проекти рідко стартують із першого разу без будь-яких проблем. А другим відносно складним моментом може бути "відвідання зон військових конфліктів". Якщо війну на Донбасі буде внесено у список отих самих конфліктів, що більш ніж ймовірно, то на всіх нас попервах можуть чекати певні проблеми, і необхідність зайвих пояснень.



Немає сумніву, що за кілька місяців роботи системи всі подробиці буде відпрацьовано, і 99% громадян України зможуть отримувати свою авторизацію за лічені хвилини, як то обіцяють автори регуляцій. Але на момент старту системи (який, до слова, передбачений на 2021 рік для аеропортів та портів, і на 2024 для наземних видів транспорту) українцям варто бути готовим до певних несподіванок.

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