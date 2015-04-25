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Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні

Повідомили про стан постраждалих після вибуху на рівненському полігоні
Троє з дев'яти військовослужбовців, що постраждали від вибуху міномета під час навчань на Рівненщині, перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник прес-центру командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Ареф'єв, - повідомляє Українська правда.

"На даний час троє загиблих. Серед поранених троє важких. Їх зараз з госпіталю рівненського доправляють гелікоптерами до львівського шпиталю. Вони тяжкі, за їх життя борються медики", - сказав він.

Ареф'єв додав, що інші шестеро постраждалих мають травми середнього ступеню тяжкості.

Водночас сайт Закарпатської обласної адміністрації станом на 11:35 повідомляє про 4 загиблих від вибуху міномета.

"У п’ятницю близько 6 години ранку в ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули четверо бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще четверо бійців поранені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двоє бійців загинули на місці, двоє по дорозі в лікарню. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – Перечина.

У свою чергу Ареф'єв підкреслив, що загиблих троє.

На Закарпатті 7 липня оголосили днем жалоби у зв’язку із загибеллю бійців.

Про трьох загиблих повідомляє і Рівненська обладміністрація.

"Серед постраждалих уродженці Тернопільської, Миколаївської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

На Рівненщині 6 липня оголосили днем жалоби.

Як повідомлялося, вранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло троє військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення.

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Теги: Рівне, полігон, смерть, військові, ЗСУ
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