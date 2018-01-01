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Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція

Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція
Апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про скасування рішення Луцької міської ради, яким Юлію Вусенко було звільнено з посади секретаря Луцькради без фактичного поновлення.

Відповідне рішення у суді апеляційної інстанції прийняли учора, 5 липня.

Нагадаємо, 27 березня Луцький міськрайонний суд задовольнив позов депутата Юлії Вусенко до Луцькради, в якому вона просила визнати її «повторне» звільнення з посади 6 липня минулого року протиправним та скасувати відповідні пункти прийнятого рішення.

Утім, Луцькрада спробувала оскаржити таке рішення у Львівському апеліційному суді. Щоправда, безуспішно, тож рішення суду першої інстанції про скасування рішення Луцької міської ради, яким Юлію Вусенко було звільнено з посади секретаря Луцькради без фактичного поновлення, залишається в силі.

Як відомо, після постанови апеляційного суду Львівської області від 4 липня 2017 року про поновлення Вусенко на посаді секретаря Луцької міської ради, 6 липня рада прийняла рішення «Про втрату чинності рішення ради». У 1-му пункті рішення йшлося, що рішення від 15 березня 2017 року «Про припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Вусенко Ю.В» втратило чинність. Проте у пунктах 2 та 3 передбачалося дострокове припинення повноважень секретаря Вусенко та звільнення її з посади того ж таки 6 липня.

Тож у своєму позові Вусенко просила визнати протиправними та скасувати пункти 2, 3 рішення Луцькради №27/4 від 6 липня 2017 року. Тоді суддя Луцького міськрайонного судуОлександр Гринь оголосив рішення, яким повністю задовольнив позов та скасував пункти 2 і 3 рішення Луцькради від 6 липня 2017 року №27/4 «Про втрату чинності рішення ради». Наразі ж це рішення залишила в силі і апеляційна інстанція.


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Теги: Юлія Вусенко, звільнення, суд, апеляція
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