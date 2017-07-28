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Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»

Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»
Продюсер та ведучий суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" Тарас Шкітер повідомив про закінчення 3-го сезону програми.

Про це ведучий написав на своїй сторінці у Facebook, - пише Конкурент.

Вихід нового сезону анонсували на серпень 2018 року.

"Друзі! Хочу повідомити, що ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" робить невелику паузу, аби проаналізувати весь попередній сезон виходу в ефір, попрацювати над помилками, вдосконалитись. Програма не припиняє своє існування. Вже зовсім скоро, у серпні, ми повернемось на ваші телеекрани", – написав продюсер.

Нагадаємо: суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" існує понад 3 роки і виходило щоп'ятниці. За цей час команда відзняла три сезони, два з яких – прямоефірні. Останній випуск ток-шоу 3-го сезону вийшов в ефір 29 червня з темою "Як вирішити проблему ромів?".

Усього за третій сезон було відзнято 42 випуски ток-шоу, які можна переглянути на каналі прорами в Youtube.

Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»

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Теги: Протилежний погляд, Тарас Шкітер
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