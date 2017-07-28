Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»

Тарас Шкітер повідомив про закінчення 3-го сезону програми.



Про це ведучий написав на своїй сторінці у Facebook, - пише



Вихід нового сезону анонсували на серпень 2018 року.



"Друзі! Хочу повідомити, що ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" робить невелику паузу, аби проаналізувати весь попередній сезон виходу в ефір, попрацювати над помилками, вдосконалитись. Програма не припиняє своє існування. Вже зовсім скоро, у серпні, ми повернемось на ваші телеекрани", – написав продюсер.



Нагадаємо: суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" існує понад 3 роки і виходило щоп'ятниці. За цей час команда відзняла три сезони, два з яких – прямоефірні. Останній випуск ток-шоу 3-го сезону вийшов в ефір 29 червня з темою "Як вирішити проблему ромів?".



Усього за третій сезон було відзнято 42 випуски ток-шоу, які можна переглянути на каналі прорами в Youtube.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продюсер та ведучий суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE"повідомив про закінчення 3-го сезону програми.Про це ведучий написав на своїй сторінці у Facebook, - пише Конкурент Вихід нового сезону анонсували на серпень 2018 року."Друзі! Хочу повідомити, що ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" робить невелику паузу, аби проаналізувати весь попередній сезон виходу в ефір, попрацювати над помилками, вдосконалитись. Програма не припиняє своє існування. Вже зовсім скоро, у серпні, ми повернемось на ваші телеекрани", – написав продюсер.Нагадаємо: суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" існує понад 3 роки і виходило щоп'ятниці. За цей час команда відзняла три сезони, два з яких – прямоефірні. Останній випуск ток-шоу 3-го сезону вийшов в ефір 29 червня з темою "Як вирішити проблему ромів?".Усього за третій сезон було відзнято 42 випуски ток-шоу, які можна переглянути на каналі прорами в Youtube.

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