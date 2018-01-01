Чому «АТБ» полюбили туристи?*

Користуватися звичними магазинами під час подорожей країною не тільки зручно, але й вигідно.Цієї осені парламентарі можуть розглянути та затвердити зміни до трудового законодавства, якими передбачено збільшення стандартної відпустки з 24 до 28 днів. Поки деякі роботодавці хапаються за серце, адже оплачувати ці додаткові дні будуть змушені з власної кишені, представники туристичної галузі радіють. Такі зміни прогнозовано збільшать кількість тих, хто полюбляє подорожувати Україною. А їхня кількість і без того зростає кожного року.Експерти пояснюють це тим, що сьогодні такі мандри стали більш доступними. По-перше, з’явилося більше можливостей обирати транспорт для пересування (потяг, автобус), також можна скористатися одним із багатьох автомобільних сервісів для пошуку попутників. По-друге, розширилася база об’єктів розміщення: це і готелі, і хостели, і приватне житло. Ще одна причина збільшення внутрішнього туристичного потоку полягає в тому, що наразі можна економити і на харчуванні під час подорожей.Люди старшого віку пам’ятають, як брали із собою в мандрівку чи не окрему валізу з харчами: консервами, макаронами, крупами тощо. Сьогодні в цьому немає жодної потреби, адже всі ці продукти за тими самими цінами можна придбати і в «АТБ» поблизу власного будинку, і в «АТБ» за сотні кілометрів від дому. Ба більше: за рахунок стандартизації роботи усіх 954 магазинів мережі ці товари навіть лежатимуть на тих самих полицях і коштуватимуть однаково.«Сьогодні ми працюємо у 22 областях України. Магазини «АТБ» раді вітати своїх покупців у 247 населених пунктах. Робота кожного торговельного підприємства мережі стандартизована. Це стосується усього: від обслуговування до контролю якості продукції, від цінової політики до розміщення товарів на полицях. Тож покупець, який звик ходити на закупи до «АТБ», зможе добре зорієнтуватися у будь-якому магазині нашої мережі», – розповідає, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».За її словами, ще однією беззаперечною перевагою стане цінова політика, яка також однакова для всіх підприємств корпорації.«Наші принципи полягають у тому, щоб забезпечувати людей якісними продуктами за доступними цінами. З цим завданням ми справляємося, про що свідчить довіра співвітчизників до «АТБ»: щоденно в наших магазинах купують товари понад 3,5 мільйона українців», – додає пані Шаповалова.Слід зазначити, що, формуючи низькі ціни на весь асортимент, мережа ще й постійно проводить різноманітні акції. Споживачі, які стежать за бонусами і користуються дисконтами, можуть істотно економити кошти сімейного бюджету. Акційні знижки на товари в «АТБ» можуть доходити до 40% початкової вартості.Безумовно, мешканці Волині звикли радше приймати гостей-співвітчизників, аніж самі подорожувати Україною, але це треба виправляти. Особливо якщо єдиною пересторогою постає питання: «Чи не дорого обійдеться мені перебування у чужому місті?»Можна поїхати, приміром, подивитися чарівні фонтани у Вінниці або відвідати Тарасову гору в Каневі, зайти до найбільшого у світі єврейського культурного центру в Дніпрі чи позагорати на пляжі у Бердянську. Всюди можна не турбуватися про якість продуктів та ціну харчування родини, бо в кожному з перерахованих міст є магазини «АТБ».«У будь-якому куточку Україна подарує уважному мандрівнику цікаву розповідь, легенду або просто красиве місце, що тішить око. Подорожуйте власною країною. А наша мережа буде рада допомогти зробити подорож доступною та смачною», – каже заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».Автор: