В Івано-Франківську обвалився балкон: потерпіла жінка померла у лікарні





Травми при падінні виявилися несумісними з життям, тіло відправили на експертизу, - пише



Балкон обвалився в центріміта на вул. Січових Стрільців 5 липня. Під час обвалу пенсіонерка на ньому поливала квіти. Її з переломами ребер і ноги госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні Івано-Франковска померла 87-річна жінка, під ногами якої обвалився балкон.Травми при падінні виявилися несумісними з життям, тіло відправили на експертизу, - пише Корреспондент Балкон обвалився в центріміта на вул. Січових Стрільців 5 липня. Під час обвалу пенсіонерка на ньому поливала квіти. Її з переломами ребер і ноги госпіталізували.

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