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В Івано-Франківську обвалився балкон: потерпіла жінка померла у лікарні

В Івано-Франківську обвалився балкон: потерпіла жінка померла у лікарні
У лікарні Івано-Франковска померла 87-річна жінка, під ногами якої обвалився балкон.

Травми при падінні виявилися несумісними з життям, тіло відправили на експертизу, - пише Корреспондент.

Балкон обвалився в центріміта на вул. Січових Стрільців 5 липня. Під час обвалу пенсіонерка на ньому поливала квіти. Її з переломами ребер і ноги госпіталізували.

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Теги: балкони, обвал
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