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У Рівному турагентство ошукало людей на понад 80 тисяч доларів

У Рівному турагентство ошукало людей на понад 80 тисяч доларів
У Рівному 26 людей ошукало турагентство.

Потерпілим завдана шкода на загальну суму понад 80 тисяч доларів США, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 38-річна рівнянка приватний підприємець, брала гроші за організацію турів, путівок та поїздок, однак послуги не надавала.

Потерпілі оплачували повну суму за подорожі, однак в подальшому з’ясовувалося, що їх ошукали. Наразі слідчі прийняли заяви від 26 осіб на загальну суму завданого збитку понад 80 тисяч доларів США.

У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканні 38-річної рівнянки слідчі вилучили банківські картки, документи, чорнові записи та її паспорт громадянина України.

Слідчий Рівненського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на паспорт та документацію, яка була вилучена у ході слідчих дій.

Майже щодня до поліції надходять нові заяви від потерпілих про вчинення шахрайських дій.


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Теги: турагентство, Рівне
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