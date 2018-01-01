У Рівному турагентство ошукало людей на понад 80 тисяч доларів

У Рівному 26 людей ошукало турагентство.Потерпілим завдана шкода на загальну суму понад 80 тисяч доларів США, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 38-річна рівнянка приватний підприємець, брала гроші за організацію турів, путівок та поїздок, однак послуги не надавала.Потерпілі оплачували повну суму за подорожі, однак в подальшому з’ясовувалося, що їх ошукали. Наразі слідчі прийняли заяви від 26 осіб на загальну суму завданого збитку понад 80 тисяч доларів США.У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканні 38-річної рівнянки слідчі вилучили банківські картки, документи, чорнові записи та її паспорт громадянина України.Слідчий Рівненського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на паспорт та документацію, яка була вилучена у ході слідчих дій.Майже щодня до поліції надходять нові заяви від потерпілих про вчинення шахрайських дій.