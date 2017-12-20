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У Луцьку просять розчистити «джунглі»

У Луцьку просять розчистити «джунглі»
Лучанка просить розчистити ділянку на вулиці Корольова, 12, яка заросла самосівом та яку закидали сміттям.

Про це Ганна Жучко повідомила на порталі «Відкрите місто».

Вона пише, що у парку, який знаходиться відразу біля будинку, у зарослях повзав великий вуж.

«Там такі страшні зарослі самосіву і дерев та закидано мусором, бо збоку в ларьочку торгують, і мусор хтозна з яких часів. Все має досить плачевний вид. І це центр мікрорайону!!!» - обурюється лучанка.

«Там знаходилось колись приміщення тиру, потім бару в даний час прийом склопосуду. Вияснити кому належить територія не наша компетенція. Але навести там лад вкрай необхідно. Там не прибирається роками. ЖЕК також на прибирає, в крайньому випадку тільки листя восени зберуть», - переконує Ганна Жучко.

Вона також розповіла, що мешканець цього будинку з власної ініціативи трохи покосив зарослі.

«Тепер видніше стало і до дитячої площадки безпечніше пройти. Але ті джунгі біля приміщення це щось страшне і вуж дійсно є там», - переконує жінка.

Ганна підкреслила, що з іншої сторони будинку живе депутат Луцькради Борис Смаль, і там є такий же маленький парк. Але його облагородили ще навесні - зрізали дерева, прибрали територію.

«А біля нас тільки з краєчку для годиться трішки дерева обрізали і все лишили», - обурюється лучанка.

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Теги: двір, благоустрій, проблема, Луцьк, Корольова
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