У Луцьку просять розчистити «джунглі»





Про це Ганна Жучко повідомила на порталі



Вона пише, що у парку, який знаходиться відразу біля будинку, у зарослях повзав великий вуж.



«Там такі страшні зарослі самосіву і дерев та закидано мусором, бо збоку в ларьочку торгують, і мусор хтозна з яких часів. Все має досить плачевний вид. І це центр мікрорайону!!!» - обурюється лучанка.



«Там знаходилось колись приміщення тиру, потім бару в даний час прийом склопосуду. Вияснити кому належить територія не наша компетенція. Але навести там лад вкрай необхідно. Там не прибирається роками. ЖЕК також на прибирає, в крайньому випадку тільки листя восени зберуть», - переконує Ганна Жучко.



Вона також розповіла, що мешканець цього будинку з власної ініціативи трохи покосив зарослі.



«Тепер видніше стало і до дитячої площадки безпечніше пройти. Але ті джунгі біля приміщення це щось страшне і вуж дійсно є там», - переконує жінка.



Ганна підкреслила, що з іншої сторони будинку живе депутат Луцькради Борис Смаль, і там є такий же маленький парк. Але його облагородили ще навесні - зрізали дерева, прибрали територію.



«А біля нас тільки з краєчку для годиться трішки дерева обрізали і все лишили», - обурюється лучанка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка просить розчистити ділянку на вулиці Корольова, 12, яка заросла самосівом та яку закидали сміттям.Про цеповідомила на порталі «Відкрите місто ».Вона пише, що у парку, який знаходиться відразу біля будинку, у зарослях повзав великий вуж.«Там такі страшні зарослі самосіву і дерев та закидано мусором, бо збоку в ларьочку торгують, і мусор хтозна з яких часів. Все має досить плачевний вид. І це центр мікрорайону!!!» - обурюється лучанка.«Там знаходилось колись приміщення тиру, потім бару в даний час прийом склопосуду. Вияснити кому належить територія не наша компетенція. Але навести там лад вкрай необхідно. Там не прибирається роками. ЖЕК також на прибирає, в крайньому випадку тільки листя восени зберуть», - переконує Ганна Жучко.Вона також розповіла, що мешканець цього будинку з власної ініціативи трохи покосив зарослі.«Тепер видніше стало і до дитячої площадки безпечніше пройти. Але ті джунгі біля приміщення це щось страшне і вуж дійсно є там», - переконує жінка.Ганна підкреслила, що з іншої сторони будинку живе депутат Луцькради Борис Смаль, і там є такий же маленький парк. Але його облагородили ще навесні - зрізали дерева, прибрали територію.«А біля нас тільки з краєчку для годиться трішки дерева обрізали і все лишили», - обурюється лучанка.

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