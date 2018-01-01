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Волинян попереджають про грози і шквали

Волинян попереджають про грози і шквали
В Україні найближчим часом у низці областей подекуди може погіршитися погода - очікуються грози та шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"До кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, грози, попередження
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