Волинян попереджають про грози і шквали





Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.



"До кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найближчим часом у низці областей подекуди може погіршитися погода - очікуються грози та шквали.Про це повідомили в Українському гідрометцентрі."До кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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