Волинян попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 15:47
В Україні найближчим часом у низці областей подекуди може погіршитися погода - очікуються грози та шквали.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"До кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"До кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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