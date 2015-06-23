Волинянин потрапив в лікарню після опіку борщівником. ВІДЕО

Микола Казмірчук із села Затурці Локачинського району постраждав від опіку борщівника. Чоловік вирішив скосити поблизу свого поля отруйну рослину. Про її небезпеку знав, але, каже, не врахував можливих наслідків.



Тепер чоловік відновлює здоров’я в обласному опіковому центрі Луцької клінічної лікарні, - інформує НСТУ



"В чоботах був вдітий і в штанах. То той яд пройшов через одяг. І лікарі кажуть, що якби я був сховався від нього, а не на сонці був, то такого не було б. А я ще того дня пішов на рибу в шортах. На другий день побачив, що у мене стали червоними ноги, а згодом з'явились пухирі", - розповідає чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Затурці Локачинського району постраждав від опіку борщівника. Чоловік вирішив скосити поблизу свого поля отруйну рослину. Про її небезпеку знав, але, каже, не врахував можливих наслідків.Тепер чоловік відновлює здоров’я в обласному опіковому центрі Луцької клінічної лікарні, - інформує НСТУ телеканал "Нова Волинь" "В чоботах був вдітий і в штанах. То той яд пройшов через одяг. І лікарі кажуть, що якби я був сховався від нього, а не на сонці був, то такого не було б. А я ще того дня пішов на рибу в шортах. На другий день побачив, що у мене стали червоними ноги, а згодом з'явились пухирі", - розповідає чоловік.

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