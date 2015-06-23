вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин потрапив в лікарню після опіку борщівником. ВІДЕО

Волинянин потрапив в лікарню після опіку борщівником. ВІДЕО
Микола Казмірчук із села Затурці Локачинського району постраждав від опіку борщівника. Чоловік вирішив скосити поблизу свого поля отруйну рослину. Про її небезпеку знав, але, каже, не врахував можливих наслідків.

Тепер чоловік відновлює здоров’я в обласному опіковому центрі Луцької клінічної лікарні, - інформує НСТУ телеканал "Нова Волинь".

"В чоботах був вдітий і в штанах. То той яд пройшов через одяг. І лікарі кажуть, що якби я був сховався від нього, а не на сонці був, то такого не було б. А я ще того дня пішов на рибу в шортах. На другий день побачив, що у мене стали червоними ноги, а згодом з'явились пухирі", - розповідає чоловік.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, опіки, борщівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів
Сьогодні, 16:20
На Волині автобус врізався в дерево: постраждало 7 людей
Сьогодні, 16:09
Волинянин потрапив в лікарню після опіку борщівником. ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
Волинян попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 15:47
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
На вулицях Луцька росте небезпечна рослина На вулицях Луцька росте небезпечна рослина
23 червень, 2015, 11:19
Волинян просять допомогти на лікування паралізованому 27-річному чоловікові Волинян просять допомогти на лікування паралізованому 27-річному чоловікові
03 липень, 22:02
Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень Волинянина ошукали на 44 тисячі гривень
03 липень, 16:31
У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО
02 липень, 06:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чуєш ти, б****, чмо», - пасажир обматюкав водія луцького тролейбуса
Сьогодні, 16:35
 0
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв українсько-польського конфлікту. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині автобус врізався в дерево: постраждало 7 людей
Сьогодні, 16:09
 0
Волинянин потрапив в лікарню після опіку борщівником. ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8