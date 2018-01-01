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На Волині автобус врізався в дерево: постраждало 7 людей

На Волині автобус врізався в дерево: постраждало 7 людей
У селі Підбереззя Горохівського району автобус «Еталон», сполученням «Ниви-Губинські – Нововолинськ» з’їхав з дороги й врізався в дерево.

Це сталося у п'ятницю, 6 липня.

Постраждали семеро пасажирів транспортного засобу, п’ятеро з них госпіталізували.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліції.

Автопригода сталася по 9 годині ранку на автодорозі «Володимир-Волинський – Горохів» на виїзді із села Підбереззя. За кермом автобуса перебував 46-річний житель райцентру Горохів.

На місце події прибули керівники місцевого відділу поліції, екіпаж сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Попередньо, травмувалися в ДТП отримали семеро пасажирів. У Горохівську центральну районну лікарню госпіталізували 70-річного та 65-річну жителів селища Іваничі, а також 36-річну та 46-річну жительок райцентру Горохів. В обласну клінічну лікарню доставили 70-річного жителя села Лемешів Горохівського району.

Слідчі Горохівського відділу поліції за фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: дтп, аварія
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