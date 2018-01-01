У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів

У кожну з лікарень на Волині надійшли гематологічні аналізатори від Світового банку.Цього тижня товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» привезло на Волинь лабораторного обладнання та витратних матеріали для визначення гематологічних показників. Адже саме ця фірма стала переможцем міжнародних конкурсних торгів, - повідомили на сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області»Наразі 19 аналізаторів гематологічних автоматичних Міпdrау ВС-30s завезли у Волинську обласну клінічну, Луцьку міську клінічну лікарні, Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та 16 центральних міських і районних лікарень. До них – комплекти реактивів та контрольних матеріалів.Але, відповідно до договору, постачання відбуватимуться й надалі. Адже реактиви мають термін придатності, тож їх підвозитимуть однаковими частинами у медзаклади ще п’ять разів з інтервалом у два місяці. Ці аналізи для волинян проводитимуть безкоштовно.Вартість договору – понад 200 тисяч доларів США.