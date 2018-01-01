У волинські лікарні привезли медобладнання на 200 тисяч доларів
Сьогодні, 16:20
У кожну з лікарень на Волині надійшли гематологічні аналізатори від Світового банку.
Цього тижня товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» привезло на Волинь лабораторного обладнання та витратних матеріали для визначення гематологічних показників. Адже саме ця фірма стала переможцем міжнародних конкурсних торгів, - повідомили на сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області»
Наразі 19 аналізаторів гематологічних автоматичних Міпdrау ВС-30s завезли у Волинську обласну клінічну, Луцьку міську клінічну лікарні, Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та 16 центральних міських і районних лікарень. До них – комплекти реактивів та контрольних матеріалів.
Але, відповідно до договору, постачання відбуватимуться й надалі. Адже реактиви мають термін придатності, тож їх підвозитимуть однаковими частинами у медзаклади ще п’ять разів з інтервалом у два місяці. Ці аналізи для волинян проводитимуть безкоштовно.
Вартість договору – понад 200 тисяч доларів США.
Довідово:
Гематологічний аналізатор – прилад, призначений для проведення кількісних досліджень клітин крові у клініко-діагностичних лабораторіях. За його допомогою можна робити швидкі та точні аналізи. У медзакладах поступово відмовляються від використання виключно роботи лікарів-лаборантів, розуміючи переваги високоякісного медичного обладнання.
Гематологічний аналізатор, закуплений у рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» – це прилад другого покоління. Його переваги – автоматизація процесу проведення аналізу, підвищена продуктивність (до 60 проб на годину), система підвищеної біологічної безпеки гематологічного аналізу (використання закритих пробників). Він розрахований на 19 параметрів клінічного аналізу крові, включаючи диференціювання лейкоцитів та побудови 3-х гістограм із розподілу лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів.
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Цього тижня товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» привезло на Волинь лабораторного обладнання та витратних матеріали для визначення гематологічних показників. Адже саме ця фірма стала переможцем міжнародних конкурсних торгів, - повідомили на сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області»
Наразі 19 аналізаторів гематологічних автоматичних Міпdrау ВС-30s завезли у Волинську обласну клінічну, Луцьку міську клінічну лікарні, Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та 16 центральних міських і районних лікарень. До них – комплекти реактивів та контрольних матеріалів.
Але, відповідно до договору, постачання відбуватимуться й надалі. Адже реактиви мають термін придатності, тож їх підвозитимуть однаковими частинами у медзаклади ще п’ять разів з інтервалом у два місяці. Ці аналізи для волинян проводитимуть безкоштовно.
Вартість договору – понад 200 тисяч доларів США.
Довідово:
Гематологічний аналізатор – прилад, призначений для проведення кількісних досліджень клітин крові у клініко-діагностичних лабораторіях. За його допомогою можна робити швидкі та точні аналізи. У медзакладах поступово відмовляються від використання виключно роботи лікарів-лаборантів, розуміючи переваги високоякісного медичного обладнання.
Гематологічний аналізатор, закуплений у рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» – це прилад другого покоління. Його переваги – автоматизація процесу проведення аналізу, підвищена продуктивність (до 60 проб на годину), система підвищеної біологічної безпеки гематологічного аналізу (використання закритих пробників). Він розрахований на 19 параметрів клінічного аналізу крові, включаючи диференціювання лейкоцитів та побудови 3-х гістограм із розподілу лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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