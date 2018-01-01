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У селі на Волині коситимуть бур'яни через приїзд президентів

У селі на Волині коситимуть бур'яни через приїзд президентів
Жителів села Дерно у Ківерцівському районі попросили прибрати біля своїх угідь через приїзд президентів.

Про це написали у спільноті Дерно.

"Мешканці села Дерно, що проживають вздовж траси та вул. Першотравневої. В неділю 8.07 в смт. Олика буде спільна поїздка президентів України та Польщі. Прохання прибрати та покосити біля своїх угідь", - йдеться у дописі.

Зазначимо, що за останньою інформацією цього дня Петро Порошенко таки не відвідає Волинь, а поїде до Польщі.


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Теги: Дерно, прибирання
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