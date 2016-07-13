У таборі на Волині, де отруїлись діти, не виявили інфекції





Зазначається, що 5-го червня троє батьків повідомили, що змушені були забрати дітей, які відпочивали в таборі, додому через погіршення самопочуття та наявність симптомів отруєння (нудота, блювота), - пише



Нововолинським міськрайонним відділом ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗУ» були взяті проби, мазки та змиви на території «Прикордонника». За інформацією управління освіти на даний час не виявлено інфекції на території закладу, в їдальні, на кухні та в кімнатах дітей.



Повідомляють, що лікарем-інфекціоністом проведено огляд дітей, які перебувають в таборі на даний момент. Серед них не виявлено жодної дитини з ознаками кишкової інфекції.



Протягом трьох діб у лікарню звернулася лише одна дитина з розладом шлунково-кишкового тракту. Є підозра, що вона могла отруїтися продуктами або напоями, які купували їй батьки.



Управління освіти зазначає, що у таборі «Прикордонник» діти забезпеченні повноцінним збалансованим харчуванням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території дитячого табору «Прикордонник», що у Нововолинську, було здійснено лабораторне обстеження з метою з’ясування причин отруєння дітей.Зазначається, що 5-го червня троє батьків повідомили, що змушені були забрати дітей, які відпочивали в таборі, додому через погіршення самопочуття та наявність симптомів отруєння (нудота, блювота), - пише Буг Нововолинським міськрайонним відділом ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗУ» були взяті проби, мазки та змиви на території «Прикордонника». За інформацією управління освіти на даний час не виявлено інфекції на території закладу, в їдальні, на кухні та в кімнатах дітей.Повідомляють, що лікарем-інфекціоністом проведено огляд дітей, які перебувають в таборі на даний момент. Серед них не виявлено жодної дитини з ознаками кишкової інфекції.Протягом трьох діб у лікарню звернулася лише одна дитина з розладом шлунково-кишкового тракту. Є підозра, що вона могла отруїтися продуктами або напоями, які купували їй батьки.Управління освіти зазначає, що у таборі «Прикордонник» діти забезпеченні повноцінним збалансованим харчуванням.

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