У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям
Сьогодні, 17:40
У Ковелі поскаржились на недобросовісних мешканців району Сільмаш, які викидають сміття просто на території дитячого майданчика.
Про це у спільноті КовельLife написала Маша Батурка.
"Шановні мешканці району "Сільмаш", велике прохання - не викидати сміття біля дитячого майданчика. Ви труєте власних дітей! Сміттєзбірник приїжджає у пн., ср., сб., об 17:45", -йдеться у дописі користувачки.
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Про це у спільноті КовельLife написала Маша Батурка.
"Шановні мешканці району "Сільмаш", велике прохання - не викидати сміття біля дитячого майданчика. Ви труєте власних дітей! Сміттєзбірник приїжджає у пн., ср., сб., об 17:45", -йдеться у дописі користувачки.
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