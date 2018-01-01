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У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям

У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям
У Ковелі поскаржились на недобросовісних мешканців району Сільмаш, які викидають сміття просто на території дитячого майданчика.

Про це у спільноті КовельLife написала Маша Батурка.

"Шановні мешканці району "Сільмаш", велике прохання - не викидати сміття біля дитячого майданчика. Ви труєте власних дітей! Сміттєзбірник приїжджає у пн., ср., сб., об 17:45", -йдеться у дописі користувачки.

У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям


У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям
У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям

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Теги: сміття, Ковель
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