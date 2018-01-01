У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям





Про це у спільноті КовельLife написала Маша Батурка.



"Шановні мешканці району "Сільмаш", велике прохання - не викидати сміття біля дитячого майданчика. Ви труєте власних дітей! Сміттєзбірник приїжджає у пн., ср., сб., об 17:45", -йдеться у дописі користувачки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поскаржились на недобросовісних мешканців району Сільмаш, які викидають сміття просто на території дитячого майданчика.Про це у спільноті КовельLife написала"Шановні мешканці району "Сільмаш", велике прохання - не викидати сміття біля дитячого майданчика. Ви труєте власних дітей! Сміттєзбірник приїжджає у пн., ср., сб., об 17:45", -йдеться у дописі користувачки.

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