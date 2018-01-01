На Волині росте фіолетова картопля. ВІДЕО





Вона фіолетова зовні і в середині. Цей спеціальний сорт "Солоха" вивели ще три роки тому українські селекціонери на Київщині, - йдеться у сюжеті



Через півтора роки з’явилася і червона бульба, яку назвали "Хортиця". Волинські фермери з Луцького району одразу взяли на озброєння такі новинки. Цього року ще продавали насіннєвий матеріал, а вже з наступного обіцяють, що фіолетова дивина буде і на полицях супермаркетів. Ціна буде в рази дорожчою від звичайної.



До речі, фермери кажуть, що картопля не втрачає кольору і після приготування.



Продавці кольорової картоплі запевняють, що колір - не єдине її достоїнство. У ній - 20 відсотків крохмалю. Завдяки цьому в пюре виходить дуже розсипчасте.





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