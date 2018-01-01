На Волині росте фіолетова картопля. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
Волинські фермери вирощують кольорову картоплю.
Вона фіолетова зовні і в середині. Цей спеціальний сорт "Солоха" вивели ще три роки тому українські селекціонери на Київщині, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Через півтора роки з’явилася і червона бульба, яку назвали "Хортиця". Волинські фермери з Луцького району одразу взяли на озброєння такі новинки. Цього року ще продавали насіннєвий матеріал, а вже з наступного обіцяють, що фіолетова дивина буде і на полицях супермаркетів. Ціна буде в рази дорожчою від звичайної.
До речі, фермери кажуть, що картопля не втрачає кольору і після приготування.
Продавці кольорової картоплі запевняють, що колір - не єдине її достоїнство. У ній - 20 відсотків крохмалю. Завдяки цьому в пюре виходить дуже розсипчасте.
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Вона фіолетова зовні і в середині. Цей спеціальний сорт "Солоха" вивели ще три роки тому українські селекціонери на Київщині, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Через півтора роки з’явилася і червона бульба, яку назвали "Хортиця". Волинські фермери з Луцького району одразу взяли на озброєння такі новинки. Цього року ще продавали насіннєвий матеріал, а вже з наступного обіцяють, що фіолетова дивина буде і на полицях супермаркетів. Ціна буде в рази дорожчою від звичайної.
До речі, фермери кажуть, що картопля не втрачає кольору і після приготування.
Продавці кольорової картоплі запевняють, що колір - не єдине її достоїнство. У ній - 20 відсотків крохмалю. Завдяки цьому в пюре виходить дуже розсипчасте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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