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На Волині росте фіолетова картопля. ВІДЕО

На Волині росте фіолетова картопля. ВІДЕО
Волинські фермери вирощують кольорову картоплю.

Вона фіолетова зовні і в середині. Цей спеціальний сорт "Солоха" вивели ще три роки тому українські селекціонери на Київщині, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Через півтора роки з’явилася і червона бульба, яку назвали "Хортиця". Волинські фермери з Луцького району одразу взяли на озброєння такі новинки. Цього року ще продавали насіннєвий матеріал, а вже з наступного обіцяють, що фіолетова дивина буде і на полицях супермаркетів. Ціна буде в рази дорожчою від звичайної.

До речі, фермери кажуть, що картопля не втрачає кольору і після приготування.

Продавці кольорової картоплі запевняють, що колір - не єдине її достоїнство. У ній - 20 відсотків крохмалю. Завдяки цьому в пюре виходить дуже розсипчасте.


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Теги: картопля, село
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