Монатік пригадав, як досягав популярності

Дмитро Монатік, який родом з Луцька, розповів про свій шлях до успіху.



На початку кар'єри він не міг дозволити собі придбати пісню у композитора, тому вирішив створювати свій репертуар сам, - пише



Зараз у нього ціла фан-база і не вистачає часу: в роботі третій альбом, реліз якого запланований на наступний рік. Хоча давнє бажання осідлати хвилю на серфінгу поки не здійснилося, Монатік нещодавно виконав іншу свою мрію.



Хоча багато років тому мрія стати артистом здавалася такою ж недосяжною, як політ у космос.



«Просто в один момент в голові відбувається клацання: ти усвідомлюєш, що життя одне, і треба хоча б спробувати дотягнутися до своєї мрії.



Інакше залишок життя будеш картати себе, що не спробував. Потрібно будувати мости, а не кордони до мрії», - каже артист.



«Автори-початківці мене постійно запитують, як писати. Дуже просто: конспектируйте все, що приходить в голову. Не дай бог випустити якусь риму — ніколи не знаєш, де і в який час вона спливе в голові. Наприклад, на премії YUNA я представив вірш «Моїм». Це монолог-одкровення майже на п'ять хвилин. А написав я його всього за півгодини, поки повертався зі студії додому. Це прийшло в голову прямо в машині, я пригальмував біля узбіччя дороги і тільки встигав записувати».



Подібним чином народилися і багато інші пісні.



«Роки три-чотири назад ми поверталися з концерту, як раптом у мене виникла фраза: «Ендорфины пошли, Фантазия пошлит». Мій телефон сів, а під рукою не було ні ручки, ні паперу — я попросив телефон у дівчинки з команди і швидко почав записувати. Фраза стала розвиватися. Я написав більшу частину пісні і віддав назад телефон. Через якийсь час згадав про цей текст і попросив скинути його есемескою. Тут же склалася пісня «Кружит».



Кліп на цей трек зібрав на його ютуб-каналі більше 72 мільйонів переглядів. У чому секрет такого успіху, Діма може тільки здогадуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який родом з Луцька, розповів про свій шлях до успіху.На початку кар'єри він не міг дозволити собі придбати пісню у композитора, тому вирішив створювати свій репертуар сам, - пише Elle Зараз у нього ціла фан-база і не вистачає часу: в роботі третій альбом, реліз якого запланований на наступний рік. Хоча давнє бажання осідлати хвилю на серфінгу поки не здійснилося, Монатік нещодавно виконав іншу свою мрію.Хоча багато років тому мрія стати артистом здавалася такою ж недосяжною, як політ у космос.«Просто в один момент в голові відбувається клацання: ти усвідомлюєш, що життя одне, і треба хоча б спробувати дотягнутися до своєї мрії.Інакше залишок життя будеш картати себе, що не спробував. Потрібно будувати мости, а не кордони до мрії», - каже артист.«Автори-початківці мене постійно запитують, як писати. Дуже просто: конспектируйте все, що приходить в голову. Не дай бог випустити якусь риму — ніколи не знаєш, де і в який час вона спливе в голові. Наприклад, на премії YUNA я представив вірш «Моїм». Це монолог-одкровення майже на п'ять хвилин. А написав я його всього за півгодини, поки повертався зі студії додому. Це прийшло в голову прямо в машині, я пригальмував біля узбіччя дороги і тільки встигав записувати».Подібним чином народилися і багато інші пісні.«Роки три-чотири назад ми поверталися з концерту, як раптом у мене виникла фраза: «Ендорфины пошли, Фантазия пошлит». Мій телефон сів, а під рукою не було ні ручки, ні паперу — я попросив телефон у дівчинки з команди і швидко почав записувати. Фраза стала розвиватися. Я написав більшу частину пісні і віддав назад телефон. Через якийсь час згадав про цей текст і попросив скинути його есемескою. Тут же склалася пісня «Кружит».Кліп на цей трек зібрав на його ютуб-каналі більше 72 мільйонів переглядів. У чому секрет такого успіху, Діма може тільки здогадуватися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію