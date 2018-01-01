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Дві книгарні в центрі Луцька хочуть продати за 5 тисяч «зелених»

Дві книгарні в центрі Луцька хочуть продати за 5 тисяч «зелених»
136 тисяч гривень – така стартова ціна двох книгарень на 260 квадратів у центрі Луцька.

Про їхній продаж заговорили у міській раді. Продаватимуть згідно з новим законодавством, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

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У міськраді запевняють, приміщення обох магазинів - єдині вільні в центрі міста. А тому їх можна дорого продати. Таку пропозицію зокрема висловив депутат міськради Сергій Була.

Однак, від будь-яких коментарів щодо цього питання - відмовився. Тим часом, Алла Грабко каже, що балансова вартість приміщення "Освіти" - 28 тисяч гривень. Саме з цієї суми, а не з мільйонів, про які говорили депутати, імовірно, розпочнеться боротьба за приміщення на аукціоні.

Така невисока ціна пов’язана з тим, що остання оцінка приміщення відбулася ще в 60-х роках минулого століття: коли тільки-но звели будинок. З того часу вартість лише знижується. А поки «Освіта» продовжує працювати.

Директорка книгарні Оксана Грінченко запевняє: до неї з міськради ніхто не звертався. А про намір продати нерухомість, яку вони займають вже майже 60 років, дізналася зі ЗМІ.

Рішення про приватизацію нерухомості у міськраді не ухвалювали. Проте, окремі депутати вже навіть називають конкретні цифри від продажу «Освіти» разом з іншою книгарнею, що знаходиться по-сусідству, – «Планетою».

Так, радник міського голови Ігор Поліщук прогнозує 8 мільйонів гривень надходжень до бюджету від продажу обох приміщень. Ріелтори ж кажуть про ринковою ціну на ці приміщення від 10 до 20 мільйонів гривень або від 400 до 800 тисяч доларів.


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Теги: книгарня, Луцьк, Освіта
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Коментарі 1
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Сволота, нащадки банди Кривицького. Усе продати і здохнути як собака. Коли ви суки нажеретеся на народному майні ви його строїли???
Скоро в місті ніякого культурного зкакладу не буде одні генделики і гастрономи. Депутати ви прийшли по людські вам вірили люди а підете як пацюки по норах із здобиччю прокляті народом. Не люда а гидота.
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