Дві книгарні в центрі Луцька хочуть продати за 5 тисяч «зелених»





Про їхній продаж заговорили у міській раді. Продаватимуть згідно з новим законодавством, - йдеться у сюжеті



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У міськраді запевняють, приміщення обох магазинів - єдині вільні в центрі міста. А тому їх можна дорого продати. Таку пропозицію зокрема висловив депутат міськради Сергій Була.



Однак, від будь-яких коментарів щодо цього питання - відмовився. Тим часом, Алла Грабко каже, що балансова вартість приміщення "Освіти" - 28 тисяч гривень. Саме з цієї суми, а не з мільйонів, про які говорили депутати, імовірно, розпочнеться боротьба за приміщення на аукціоні.



Така невисока ціна пов’язана з тим, що остання оцінка приміщення відбулася ще в 60-х роках минулого століття: коли тільки-но звели будинок. З того часу вартість лише знижується. А поки «Освіта» продовжує працювати.



Директорка книгарні Оксана Грінченко запевняє: до неї з міськради ніхто не звертався. А про намір продати нерухомість, яку вони займають вже майже 60 років, дізналася зі ЗМІ.



Рішення про приватизацію нерухомості у міськраді не ухвалювали. Проте, окремі депутати вже навіть називають конкретні цифри від продажу «Освіти» разом з іншою книгарнею, що знаходиться по-сусідству, – «Планетою».



Так, радник міського голови Ігор Поліщук прогнозує 8 мільйонів гривень надходжень до бюджету від продажу обох приміщень. Ріелтори ж кажуть про ринковою ціну на ці приміщення від 10 до 20 мільйонів гривень або від 400 до 800 тисяч доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 136 тисяч гривень – така стартова ціна двох книгарень на 260 квадратів у центрі Луцька.Про їхній продаж заговорили у міській раді. Продаватимуть згідно з новим законодавством, - йдеться у сюжеті 12 каналу У міськраді запевняють, приміщення обох магазинів - єдині вільні в центрі міста. А тому їх можна дорого продати. Таку пропозицію зокрема висловив депутат міськрадиОднак, від будь-яких коментарів щодо цього питання - відмовився. Тим часом,каже, що балансова вартість приміщення "Освіти" - 28 тисяч гривень. Саме з цієї суми, а не з мільйонів, про які говорили депутати, імовірно, розпочнеться боротьба за приміщення на аукціоні.Така невисока ціна пов’язана з тим, що остання оцінка приміщення відбулася ще в 60-х роках минулого століття: коли тільки-но звели будинок. З того часу вартість лише знижується. А поки «Освіта» продовжує працювати.Директорка книгарнізапевняє: до неї з міськради ніхто не звертався. А про намір продати нерухомість, яку вони займають вже майже 60 років, дізналася зі ЗМІ.Рішення про приватизацію нерухомості у міськраді не ухвалювали. Проте, окремі депутати вже навіть називають конкретні цифри від продажу «Освіти» разом з іншою книгарнею, що знаходиться по-сусідству, – «Планетою».Так, радник міського головипрогнозує 8 мільйонів гривень надходжень до бюджету від продажу обох приміщень. Ріелтори ж кажуть про ринковою ціну на ці приміщення від 10 до 20 мільйонів гривень або від 400 до 800 тисяч доларів.

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