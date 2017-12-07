Приват24 роздає знижки в Сomfy, Gap і Marks & Spencer*
Сьогодні, 19:06
Користувачі веб-версії Інтернет-банку Приват24 тепер зможуть отримувати персональні знижки на купівлі в провідних торгових мережах України за онлайн-платежі.
У липні всі клієнти банку, які здійснюють будь-які платежі через Приват24, отримають промокод на знижку в розмірі 20% на будь-які покупки в мережі магазинів Comfy по всій території України.
Як повідомили в банку, крім цього, у липні жителі Дніпра зможуть отримати в Приват24 промокоди на знижки в місцеві магазини Gap (20% знижки на купівлі понад 1 000 грн) і Marks & Spencer (промокод на суму 200 грн у разі купівель понад 1 000 грн).
Керівник напрямку E-commerce ПриватБанку Христина Кармазіна повідомляє:
«ПриватБанк спільно з компаніями проводить експеримент у Дніпрі. Тому підтвердимо високу конверсію використання промокодів – масштабуємо на всю Україну».
Для отримання персонального промокоду необхідно розплатитися у веб-версії Приват24 банківською карткою за будь-який товар або послугу.
Після завершення операції необхідно підтвердити отримання безкоштовного промокоду й зазначити електронну адресу, на яку буде вислано штрихкод зі знижкою. Використовувати персональну знижку можна тільки один раз, показавши касиру штрихкод знижки.
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У липні всі клієнти банку, які здійснюють будь-які платежі через Приват24, отримають промокод на знижку в розмірі 20% на будь-які покупки в мережі магазинів Comfy по всій території України.
Як повідомили в банку, крім цього, у липні жителі Дніпра зможуть отримати в Приват24 промокоди на знижки в місцеві магазини Gap (20% знижки на купівлі понад 1 000 грн) і Marks & Spencer (промокод на суму 200 грн у разі купівель понад 1 000 грн).
Керівник напрямку E-commerce ПриватБанку Христина Кармазіна повідомляє:
«ПриватБанк спільно з компаніями проводить експеримент у Дніпрі. Тому підтвердимо високу конверсію використання промокодів – масштабуємо на всю Україну».
Для отримання персонального промокоду необхідно розплатитися у веб-версії Приват24 банківською карткою за будь-який товар або послугу.
Після завершення операції необхідно підтвердити отримання безкоштовного промокоду й зазначити електронну адресу, на яку буде вислано штрихкод зі знижкою. Використовувати персональну знижку можна тільки один раз, показавши касиру штрихкод знижки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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