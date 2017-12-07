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Приват24 роздає знижки в Сomfy, Gap і Marks & Spencer*

Приват24 роздає знижки в Сomfy, Gap і Marks & Spencer*
Користувачі веб-версії Інтернет-банку Приват24 тепер зможуть отримувати персональні знижки на купівлі в провідних торгових мережах України за онлайн-платежі.

У липні всі клієнти банку, які здійснюють будь-які платежі через Приват24, отримають промокод на знижку в розмірі 20% на будь-які покупки в мережі магазинів Comfy по всій території України.

Як повідомили в банку, крім цього, у липні жителі Дніпра зможуть отримати в Приват24 промокоди на знижки в місцеві магазини Gap (20% знижки на купівлі понад 1 000 грн) і Marks & Spencer (промокод на суму 200 грн у разі купівель понад 1 000 грн).

Керівник напрямку E-commerce ПриватБанку Христина Кармазіна повідомляє:

«ПриватБанк спільно з компаніями проводить експеримент у Дніпрі. Тому підтвердимо високу конверсію використання промокодів – масштабуємо на всю Україну».

Для отримання персонального промокоду необхідно розплатитися у веб-версії Приват24 банківською карткою за будь-який товар або послугу.

Після завершення операції необхідно підтвердити отримання безкоштовного промокоду й зазначити електронну адресу, на яку буде вислано штрихкод зі знижкою. Використовувати персональну знижку можна тільки один раз, показавши касиру штрихкод знижки.

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Теги: Приватбанк, знижки
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