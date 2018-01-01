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Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО

Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО
Лучанин Сергій Тарасенко уже два роки шукає свою матір.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Востаннє його маму Ольгу Василівну бачили на зупинці на вулиці Ковельській у вересні 2016 року.

"Я їй телефонував. Вона сказала, що вже завершила усі свої справи і чекає на тролейбус. І все, зв'язок із нею обірвався. Я звернувся в поліцію, завели провадження і до цього часу немає нічого. Я їздив на впізнання, були люди, але не ті люди, нема її. Я просто не знаю, що могло статися ", - каже Сергій .

Він просить волинян, які мають будь-яку інформацію про зниклу, повідомити її.

У поліції сказали, що розшук проводиться і триватиме доти, поки не буде чітко з'ясовано долю жінки.


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Теги: розшук, Луцьк
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