Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Лучанин Сергій Тарасенко уже два роки шукає свою матір.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Востаннє його маму Ольгу Василівну бачили на зупинці на вулиці Ковельській у вересні 2016 року.
"Я їй телефонував. Вона сказала, що вже завершила усі свої справи і чекає на тролейбус. І все, зв'язок із нею обірвався. Я звернувся в поліцію, завели провадження і до цього часу немає нічого. Я їздив на впізнання, були люди, але не ті люди, нема її. Я просто не знаю, що могло статися ", - каже Сергій .
Він просить волинян, які мають будь-яку інформацію про зниклу, повідомити її.
У поліції сказали, що розшук проводиться і триватиме доти, поки не буде чітко з'ясовано долю жінки.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Востаннє його маму Ольгу Василівну бачили на зупинці на вулиці Ковельській у вересні 2016 року.
"Я їй телефонував. Вона сказала, що вже завершила усі свої справи і чекає на тролейбус. І все, зв'язок із нею обірвався. Я звернувся в поліцію, завели провадження і до цього часу немає нічого. Я їздив на впізнання, були люди, але не ті люди, нема її. Я просто не знаю, що могло статися ", - каже Сергій .
Він просить волинян, які мають будь-яку інформацію про зниклу, повідомити її.
У поліції сказали, що розшук проводиться і триватиме доти, поки не буде чітко з'ясовано долю жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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