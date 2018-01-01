Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО

Лучанинуже два роки шукає свою матір.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Востаннє його маму Ольгу Василівну бачили на зупинці на вулиці Ковельській у вересні 2016 року."Я їй телефонував. Вона сказала, що вже завершила усі свої справи і чекає на тролейбус. І все, зв'язок із нею обірвався. Я звернувся в поліцію, завели провадження і до цього часу немає нічого. Я їздив на впізнання, були люди, але не ті люди, нема її. Я просто не знаю, що могло статися ", - каже Сергій .Він просить волинян, які мають будь-яку інформацію про зниклу, повідомити її.У поліції сказали, що розшук проводиться і триватиме доти, поки не буде чітко з'ясовано долю жінки.