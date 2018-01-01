Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку

Гнідавський цукровий завод заявив, що рідина, яку виявили на полях фільтрації, не є мелясною бардою. Тож звинувачення міської влади у тому, що це джерело смороду у місті, безпідставні.Про це повідомляє прес-служба заводу.На заводі зауважують, що 6 липня у ЗМІ була опублікована інформація проте, що ТОВ «БіоПек» зливає відходи на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу."Повідомляємо, що на території Гнідавського цукрового заводу збудований резервуар для зберігання мелясної барди, яка згідно умов договорів постачається сільськогосподарським підприємствам як органічне добриво. Також Гнідавський цукровий завод проводить підготовку до сезону 2018 року очищаючи необхідне обладнання, змиваючи залишки буряків та ґрунту та отримуючи органічну воду, яка відвантажується на поля фільтрації, що є власністю Гнідавського цукрового заводу. Саме така вода була злита вчора на поля фільтрації заводу", - запевняють на заводі.Більше того, зауважують, що представники «контролюючих органів» при фіксації «правопорушення» не викликали на місце події відповідні служби та не зафіксували його належним чином, оцінивши «на око», що це була саме мелясна барда."Жодних офіційних звернень аби розібратися в ситуації до керівництва заводу не надходило, а поспішно була опублікована інформація, яка не відповідає дійсності, що призвела до непорозуміння та викликала суспільну напругу. Протягом тривалого часу Гнідавський цукровий завод активно працює над модернізацією підприємства, встановлює новітнє обладнання турбуючись про екологію нашого краю", - додають у заяві.