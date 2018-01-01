У Ковелі на стінах будинків – реклама наркотиків. ФОТО

У Ковелі на стінах будинків помітили написи сайту, де продають наркотики.Так, на стінах будівель намалювали графіті з адресою інтернет-магазину, - повідомили у спільноті ‎Ковель Life.Користувач‎ написав:"Ковельчани, увага! Сьогодні поки дійшов від чірьомушок до центру побачив 7 написів на домах сайту продажи наркотиків! Бережіть своїх дітей. Міліція, ахтунг!" - йдеться у дописі чоловіка.Довідково:Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.