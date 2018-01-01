У Ковелі на стінах будинків – реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 19:38
У Ковелі на стінах будинків помітили написи сайту, де продають наркотики.
Так, на стінах будівель намалювали графіті з адресою інтернет-магазину, - повідомили у спільноті Ковель Life.
Користувач Ilias Shakriat написав:
"Ковельчани, увага! Сьогодні поки дійшов від чірьомушок до центру побачив 7 написів на домах сайту продажи наркотиків! Бережіть своїх дітей. Міліція, ахтунг!" - йдеться у дописі чоловіка.
З міркувань безпеки ми закрили посилання на фото.
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Довідково:
Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.
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Так, на стінах будівель намалювали графіті з адресою інтернет-магазину, - повідомили у спільноті Ковель Life.
Користувач Ilias Shakriat написав:
"Ковельчани, увага! Сьогодні поки дійшов від чірьомушок до центру побачив 7 написів на домах сайту продажи наркотиків! Бережіть своїх дітей. Міліція, ахтунг!" - йдеться у дописі чоловіка.
З міркувань безпеки ми закрили посилання на фото.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Довідково:
Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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