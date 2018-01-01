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Погода у Луцьку на 7 липня

Погода у Луцьку на 7 липня
У Луцьку в суботу буде вітряно.

Синоптики прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. У місті також можлива гроза.

У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.

Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Температура удень - 20-24°, уночі - 17°.

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Теги: погода, прогноз
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