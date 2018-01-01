Погода у Луцьку на 7 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку в суботу буде вітряно.
Синоптики прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. У місті також можлива гроза.
У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Температура удень - 20-24°, уночі - 17°.
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Синоптики прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. У місті також можлива гроза.
У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Температура удень - 20-24°, уночі - 17°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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