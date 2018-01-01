Погода у Луцьку на 7 липня





Синоптики прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. У місті також можлива гроза.



У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.



Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.



Температура удень - 20-24°, уночі - 17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в суботу буде вітряно.Синоптики прогнозують короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. У місті також можлива гроза.У Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.Температура удень - 20-24°, уночі - 17°.

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