На Волині подешевшала гречка





Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.



Сало здешевшало на 25,9 %, яйця - на 17,6 %. Дещо менше подешевшали молоко, цукор, яловичина і телятина (на 6,9–4,5 %).



Натомість здорожчали фрукти (на 20,1 %) та овочі (на 12,5 %). Зросли ціни на пшеничне борошно, хліб, рибу та продукти з риби, свинину, безалкогольні напої, масло, макаронні вироби на 10,2–2,1 %.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на 21,2 % подешевшали гречані крупи.Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.Сало здешевшало на 25,9 %, яйця - на 17,6 %. Дещо менше подешевшали молоко, цукор, яловичина і телятина (на 6,9–4,5 %).Натомість здорожчали фрукти (на 20,1 %) та овочі (на 12,5 %). Зросли ціни на пшеничне борошно, хліб, рибу та продукти з риби, свинину, безалкогольні напої, масло, макаронні вироби на 10,2–2,1 %.

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