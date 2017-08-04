На Волині подешевшала гречка
Сьогодні, 22:50
На Волині на 21,2 % подешевшали гречані крупи.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Сало здешевшало на 25,9 %, яйця - на 17,6 %. Дещо менше подешевшали молоко, цукор, яловичина і телятина (на 6,9–4,5 %).
Натомість здорожчали фрукти (на 20,1 %) та овочі (на 12,5 %). Зросли ціни на пшеничне борошно, хліб, рибу та продукти з риби, свинину, безалкогольні напої, масло, макаронні вироби на 10,2–2,1 %.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Сало здешевшало на 25,9 %, яйця - на 17,6 %. Дещо менше подешевшали молоко, цукор, яловичина і телятина (на 6,9–4,5 %).
Натомість здорожчали фрукти (на 20,1 %) та овочі (на 12,5 %). Зросли ціни на пшеничне борошно, хліб, рибу та продукти з риби, свинину, безалкогольні напої, масло, макаронні вироби на 10,2–2,1 %.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині подешевшала гречка
Сьогодні, 22:50
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39