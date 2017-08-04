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На Волині подешевшала гречка

На Волині подешевшала гречка
На Волині на 21,2 % подешевшали гречані крупи.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.

Сало здешевшало на 25,9 %, яйця - на 17,6 %. Дещо менше подешевшали молоко, цукор, яловичина і телятина (на 6,9–4,5 %).

Натомість здорожчали фрукти (на 20,1 %) та овочі (на 12,5 %). Зросли ціни на пшеничне борошно, хліб, рибу та продукти з риби, свинину, безалкогольні напої, масло, макаронні вироби на 10,2–2,1 %.


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Теги: ціни, продукти
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