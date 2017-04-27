На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії

У Ковельській виправній колонії відбудеться фестиваль художньої самодіяльної творчості засуджених «Червона калина».Про це йдеться на сторінці виправного закладу у Facebook.Святкові заходи відбудуться 14 липня о 10:00 під гаслом відомої української письменниці та поетеси«Коли в людини є народ, тоді вона уже людина».Фестиваль «Червона калина» уже став традицією та щорічно під час літніх канікул проводиться у виховних колоніях України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, організація корисного дозвілля засуджених та розвиток їх творчих здібностей.