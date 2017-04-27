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На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії

На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії
У Ковельській виправній колонії відбудеться фестиваль художньої самодіяльної творчості засуджених «Червона калина».

Про це йдеться на сторінці виправного закладу у Facebook.

Святкові заходи відбудуться 14 липня о 10:00 під гаслом відомої української письменниці та поетеси Ліни Костенко «Коли в людини є народ, тоді вона уже людина».

Фестиваль «Червона калина» уже став традицією та щорічно під час літніх канікул проводиться у виховних колоніях України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, організація корисного дозвілля засуджених та розвиток їх творчих здібностей.

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Теги: колонія, фестиваль, Ковель
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