На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії
06 липень, 23:13
У Ковельській виправній колонії відбудеться фестиваль художньої самодіяльної творчості засуджених «Червона калина».
Про це йдеться на сторінці виправного закладу у Facebook.
Святкові заходи відбудуться 14 липня о 10:00 під гаслом відомої української письменниці та поетеси Ліни Костенко «Коли в людини є народ, тоді вона уже людина».
Фестиваль «Червона калина» уже став традицією та щорічно під час літніх канікул проводиться у виховних колоніях України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, організація корисного дозвілля засуджених та розвиток їх творчих здібностей.
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Про це йдеться на сторінці виправного закладу у Facebook.
Святкові заходи відбудуться 14 липня о 10:00 під гаслом відомої української письменниці та поетеси Ліни Костенко «Коли в людини є народ, тоді вона уже людина».
Фестиваль «Червона калина» уже став традицією та щорічно під час літніх канікул проводиться у виховних колоніях України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, організація корисного дозвілля засуджених та розвиток їх творчих здібностей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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