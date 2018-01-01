вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО

У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
У парку "Слов'янський", що у Володимирі-Волинському, неприємно тхне через тріщину в каналізаційному колекторі.

Про це пише БУГ.

Начальник міського управління ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук зауважив, щоб не переривати весь парк і діставати трубу, вирішили прокласти усередину колектора нову, пластмасову, зносостійку трубу.

Оскільки ремонтні роботи проводяться неподалік валів городища, довелося виготовляти необхідні дозвільні документи і отримувати дозвіл обласного управління археології.

"Я хочу розвіяти усі сміливі фантазії, що тут будується фонтан чи інші споруди. Причиною неприємного запаху у парку була несправність напірного каналізаційного колектора, який прокладений вздовж річки Смочі і через парк виходить на вулицю Зимнівську. Цій металевій трубі 40 років. З часом вона стерлася і тріснула...Роботи будуть завершені до кінця наступного тижня", – розповів Віктор Фіщук.

Вартість усіх робіт з затраченими матеріалами, документацією склала близько 190 тисяч гривень.

Як розповідає Віктор Фіщук, подібна ситуація у місті сталася у 2016-му, коли каналізаційний колектор тріснув під вулицею Ковельською. Тоді, аби не знімати асфальт, вдалися до рішення просунути нову трубу у вже існуючий старий колектор.
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, сморід, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині подешевшала гречка
Сьогодні, 22:50
У селі на Волині врятували лелеку, який заплутався у непотребі. ФОТО
Сьогодні, 22:16
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Схожі новини
Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку
Сьогодні, 19:31
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру на півтори тисячі доларів
04 липень, 13:54
За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька
04 липень, 09:58
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
04 липень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині подешевшала гречка
Сьогодні, 22:50
 0
У селі на Волині врятували лелеку, який заплутався у непотребі. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
 0
Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8