У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО





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Начальник міського управління ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук зауважив, щоб не переривати весь парк і діставати трубу, вирішили прокласти усередину колектора нову, пластмасову, зносостійку трубу.



Оскільки ремонтні роботи проводяться неподалік валів городища, довелося виготовляти необхідні дозвільні документи і отримувати дозвіл обласного управління археології.



"Я хочу розвіяти усі сміливі фантазії, що тут будується фонтан чи інші споруди. Причиною неприємного запаху у парку була несправність напірного каналізаційного колектора, який прокладений вздовж річки Смочі і через парк виходить на вулицю Зимнівську. Цій металевій трубі 40 років. З часом вона стерлася і тріснула...Роботи будуть завершені до кінця наступного тижня", – розповів Віктор Фіщук.



Вартість усіх робіт з затраченими матеріалами, документацією склала близько 190 тисяч гривень.



Як розповідає Віктор Фіщук, подібна ситуація у місті сталася у 2016-му, коли каналізаційний колектор тріснув під вулицею Ковельською. Тоді, аби не знімати асфальт, вдалися до рішення просунути нову трубу у вже існуючий старий колектор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку "Слов'янський", що у Володимирі-Волинському, неприємно тхне через тріщину в каналізаційному колекторі.Про це пише БУГ Начальник міського управління ЖКГ та будівництвазауважив, щоб не переривати весь парк і діставати трубу, вирішили прокласти усередину колектора нову, пластмасову, зносостійку трубу.Оскільки ремонтні роботи проводяться неподалік валів городища, довелося виготовляти необхідні дозвільні документи і отримувати дозвіл обласного управління археології."Я хочу розвіяти усі сміливі фантазії, що тут будується фонтан чи інші споруди. Причиною неприємного запаху у парку була несправність напірного каналізаційного колектора, який прокладений вздовж річки Смочі і через парк виходить на вулицю Зимнівську. Цій металевій трубі 40 років. З часом вона стерлася і тріснула...Роботи будуть завершені до кінця наступного тижня", – розповів Віктор Фіщук.Вартість усіх робіт з затраченими матеріалами, документацією склала близько 190 тисяч гривень.Як розповідає Віктор Фіщук, подібна ситуація у місті сталася у 2016-му, коли каналізаційний колектор тріснув під вулицею Ковельською. Тоді, аби не знімати асфальт, вдалися до рішення просунути нову трубу у вже існуючий старий колектор.

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