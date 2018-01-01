Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»





Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.



Музична подія відбудеться у селі Рованці, що біля Луцька.



Цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили повний перелік виконавців, яких можна буде почути наживо на "Бандерштаті" 3-5 серпня.Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.Музична подія відбудеться у селі Рованці, що біля Луцька. Вхід для дітей до 12 років на фестиваль буде безкоштовним.Цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.

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