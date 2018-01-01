вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»

Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Повідомили повний перелік виконавців, яких можна буде почути наживо на "Бандерштаті" 3-5 серпня.

Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.

Музична подія відбудеться у селі Рованці, що біля Луцька. Вхід для дітей до 12 років на фестиваль буде безкоштовним.

Цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Бандерштат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині врятували лелеку, який заплутався у непотребі. ФОТО
Сьогодні, 22:16
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Дзвонять і вимагають гроші за звільнення рідних: волинян обдурюють шахраї-«поліцейські»
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук
05 липень, 18:16
На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан
03 липень, 18:04
На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
30 червень, 19:41
До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно
09 червень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині подешевшала гречка
Сьогодні, 22:50
 0
У селі на Волині врятували лелеку, який заплутався у непотребі. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
 0
Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8