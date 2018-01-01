Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
Повідомили повний перелік виконавців, яких можна буде почути наживо на "Бандерштаті" 3-5 серпня.
Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.
Музична подія відбудеться у селі Рованці, що біля Луцька. Вхід для дітей до 12 років на фестиваль буде безкоштовним.
Цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.
Музична подія відбудеться у селі Рованці, що біля Луцька. Вхід для дітей до 12 років на фестиваль буде безкоштовним.
Цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі «засмердівся» парк. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Оголосили перелік всіх виконавців «Бандерштату-2018»
Сьогодні, 21:39
Дзвонять і вимагають гроші за звільнення рідних: волинян обдурюють шахраї-«поліцейські»
Сьогодні, 21:14