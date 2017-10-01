«За що такі муки, Господи?»: різко погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині

Погіршився стан онкохворого хлопчика з ВолиніПро це написала його мама Маріанна Тимчук на сторінці допомоги хлопчику.«Коротко розповім вам, як пройшов наш день — це просто ЖАХ, спокійно і без сліз не можна описати! Ще зранку ми перебували в реанімації, потім близько обіду нас відпустили в онкогематологію, ніби з хорошими результатами. Болі трішки припинилися, я з полегшенням видихнула, але діагноз не втішний — пойлінейропатія, так тяжко уявити, за що такому сонечку, промінчику, ці болі і муки???» - пише жінка.«Ще цього нам не вистачало, але це все лікується, і все буде добре, я себе запевняла, лейкоз ніби відходить все вже буде добре, скоро додому, ще трішки! А на вечір - температура, рвота, тут ще кровотеча шлунка і ми знову в реанімації і знову сльози, і сльози, бідне моє сонечко.Я знаю, я впевнена, що мій Стасік це переборить, але за що, за що такі муки?» - запитує жінка.