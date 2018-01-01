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7 липня на Волині: гортаючи календар

7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Анатолій Бурін (на фото).

Також день народження 7 липня у начальника територіального управління МНС України у Волинській області Володимира Грушовінчука та у заступника головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Наталії Кеди.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Іван та Яків.

Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.

У цей день 1547 року місту Берестечку, що у Горохівському районі на Волині, було надане Магдебурзьке право.

А 7 липня 2009-го у Луцьку на вулиці Олеся Гончара відкрили й освятили меморіальну дошку з написом «Вулиця названа на честь видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара».

На урочистість до Луцька приїздила дружина письменника Валентина Гончар.

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Теги: календар ВолиньPost, історія, день народження
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