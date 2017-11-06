У Києві чоловік вистрілив з «травмата» у журналістку
Сьогодні, 06:34
У Києві, неподалік залізничного вокзалу, чоловік вистрілив у землю з «травмата». Куля зрикошетила та потрапила у живіт журналістки каналу СТБ Євгенії Мотрич.
Про це повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, передає Громадське.
Подія сталась 6 липня ввечері.
"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і потрапила їй у живіт", — повідомив Семенюк.
Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту.
"Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись", — зазначив Семенюк.
Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.
За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився працівник підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.
Журналісти намагались зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.
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Про це повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, передає Громадське.
Подія сталась 6 липня ввечері.
"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і потрапила їй у живіт", — повідомив Семенюк.
Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту.
"Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись", — зазначив Семенюк.
Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.
За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився працівник підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.
Журналісти намагались зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.
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