У Києві чоловік вистрілив з «травмата» у журналістку

Євгенії Мотрич.



Про це повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, передає



Подія сталась 6 липня ввечері.



"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і потрапила їй у живіт", — повідомив Семенюк.



Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту.



"Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись", — зазначив Семенюк.



Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.



За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився працівник підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.



Журналісти намагались зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, неподалік залізничного вокзалу, чоловік вистрілив у землю з «травмата». Куля зрикошетила та потрапила у живіт журналістки каналу СТБПро це повідомив чоловік журналістки, передає Громадське Подія сталась 6 липня ввечері."Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і потрапила їй у живіт", — повідомив Семенюк.Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту."Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись", — зазначив Семенюк.Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився працівник підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.Журналісти намагались зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.

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