Фотограф показав красу волинських полів
Сьогодні, 07:14
Волинянин Микола Вареник поділився світлинами дивовижних полів.
Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«І знову поля стали золотими. Скоро жнива», - зазначає автор допису.
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Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«І знову поля стали золотими. Скоро жнива», - зазначає автор допису.
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