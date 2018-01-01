Фотограф показав красу волинських полів

Микола Вареник поділився світлинами дивовижних полів.



Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.



«І знову поля стали золотими. Скоро жнива», - зазначає автор допису.



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