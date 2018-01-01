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Фотограф показав красу волинських полів

Фотограф показав красу волинських полів
Волинянин Микола Вареник поділився світлинами дивовижних полів.

Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«І знову поля стали золотими. Скоро жнива», - зазначає автор допису.
Фотограф показав красу волинських полів
Фотограф показав красу волинських полів
Фотограф показав красу волинських полів
Фотограф показав красу волинських полів
Фотограф показав красу волинських полів

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Теги: Волинь, світлини, поля, фотограф
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