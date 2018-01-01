Під Луцьком автохам проїхався по «свіжій» дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:41
Під Луцьком водій автомобіля «Москвич» проігнорував ремонт та виїхав на щойнозроблену дорогу.
Відео виклав Олександр Максимюк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
«Воно того варте?» - запитує автор допису.
У коментарях люди висміяли «шумахера».
«І потім кажуть автодор не ремонтує доріг», - зазначив Олександр Пацюк.
А Олександр Сиротюк запевнив, що водій автомобіля просто захотів просмолити дно.
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Відео виклав Олександр Максимюк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
«Воно того варте?» - запитує автор допису.
У коментарях люди висміяли «шумахера».
«І потім кажуть автодор не ремонтує доріг», - зазначив Олександр Пацюк.
А Олександр Сиротюк запевнив, що водій автомобіля просто захотів просмолити дно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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