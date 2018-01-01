Під Луцьком автохам проїхався по «свіжій» дорозі. ВІДЕО





Відео виклав Олександр Максимюк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



«Воно того варте?» - запитує автор допису.



У коментарях люди висміяли «шумахера».



«І потім кажуть автодор не ремонтує доріг», - зазначив Олександр Пацюк.



А Олександр Сиротюк запевнив, що водій автомобіля просто захотів просмолити дно.



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