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Під Луцьком автохам проїхався по «свіжій» дорозі. ВІДЕО

Під Луцьком автохам проїхався по «свіжій» дорозі. ВІДЕО
Під Луцьком водій автомобіля «Москвич» проігнорував ремонт та виїхав на щойнозроблену дорогу.

Відео виклав Олександр Максимюк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

«Воно того варте?» - запитує автор допису.

У коментарях люди висміяли «шумахера».

«І потім кажуть автодор не ремонтує доріг», - зазначив Олександр Пацюк.

А Олександр Сиротюк запевнив, що водій автомобіля просто захотів просмолити дно.

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Теги: Княгининок, Волинь, автохам, автоандон, дорога, ремонт
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