Далеко від дому татко постійно скучав за Волинню, - донька загиблого в Іловайському котлі
Сьогодні, 09:24
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій 13-й день народження сьогодні, 7 липня, відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності України – 24 серпня 2014 року в Іловайському «котлі». В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мілітопіль, Амвросіївського району було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.
Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешєво, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.
Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно скучав за синьоокою Волинню та рідними людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів почути в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Давав настанови, що потрібно слухатися та берегти маму»…
Тому нашій іменинниці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити маму, і самій при цьому не впадати у відчай. Нині Іванка вже перейшла у 8 клас. Її улюбленими предметами є малювання та англійська мова, з якої вона ще й додатково відвідує заняття.
У майбутньому дівчинка хоче стати фахівцем з кулінарії, та відкрити власне кафе. Вона вже вчиться готувати страви, поки під наглядом мами. Не пропускає передачу «Майстер шеф», мріє і сама там побувати.
Іванка любить мандрувати. Дякуючи волонтерам, у Різдвяні свята вона відвідала неповторні Карпати, де змогла ознайомитися із традиціями святкування, харчування, побуту. Цікаво було побачити, як грають на трембіті.
А ще, вона уже відвідала такі країни, як Ізраїль, Німеччина, Франція. В усіх цих країнах їй сподобалася красива архітектура, побут. Запам’яталося хороше відношення тих родин, які їх запросили відпочити. А ще, дівчину вразив європейський рівень життя, їй дуже хочеться, щоб у нашій державі він був таким же. Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку.
Також Іоанна розповідає, що любить тварин, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.
Іванна обожнює слухати музику, та на жаль у неї зламалися навушники до телефону і тепер вона не має змоги переглядати та слухати свої улюблені композиції. З відомих людей вона б хотіла побачитися із зіркою Надею Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.
Найбільшим авторитетом для Іванки є матуся. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Вона часто допомагає їй у всьому. Найбільше любить готувати з нею разом на кухні, а також вважає своїми обов’язками прибирання в квартирі.
Мама дівчинки каже, що їхній матеріальний стан задовільний, але не на все вистачає коштів. Донечка швидко росте, і є постійна потреба в одязі, зокрема, вона виросла із спортивного костюму та зимової куртки.
Іванка – добра, мила і щира дитина, але як і всі наші підопічні – позбавлена батьківського тепла та безтурботного дитинства. І від кожного з нас може залежати, щоб 13-й День народження юної красуні став справді незабутнім!
Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 13 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 164; взуття: 39.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій 13-й день народження сьогодні, 7 липня, відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності України – 24 серпня 2014 року в Іловайському «котлі». В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мілітопіль, Амвросіївського району було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.
Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешєво, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.
Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно скучав за синьоокою Волинню та рідними людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів почути в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Давав настанови, що потрібно слухатися та берегти маму»…
Тому нашій іменинниці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити маму, і самій при цьому не впадати у відчай. Нині Іванка вже перейшла у 8 клас. Її улюбленими предметами є малювання та англійська мова, з якої вона ще й додатково відвідує заняття.
У майбутньому дівчинка хоче стати фахівцем з кулінарії, та відкрити власне кафе. Вона вже вчиться готувати страви, поки під наглядом мами. Не пропускає передачу «Майстер шеф», мріє і сама там побувати.
Іванка любить мандрувати. Дякуючи волонтерам, у Різдвяні свята вона відвідала неповторні Карпати, де змогла ознайомитися із традиціями святкування, харчування, побуту. Цікаво було побачити, як грають на трембіті.
А ще, вона уже відвідала такі країни, як Ізраїль, Німеччина, Франція. В усіх цих країнах їй сподобалася красива архітектура, побут. Запам’яталося хороше відношення тих родин, які їх запросили відпочити. А ще, дівчину вразив європейський рівень життя, їй дуже хочеться, щоб у нашій державі він був таким же. Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку.
Також Іоанна розповідає, що любить тварин, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.
Іванна обожнює слухати музику, та на жаль у неї зламалися навушники до телефону і тепер вона не має змоги переглядати та слухати свої улюблені композиції. З відомих людей вона б хотіла побачитися із зіркою Надею Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.
Найбільшим авторитетом для Іванки є матуся. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Вона часто допомагає їй у всьому. Найбільше любить готувати з нею разом на кухні, а також вважає своїми обов’язками прибирання в квартирі.
Мама дівчинки каже, що їхній матеріальний стан задовільний, але не на все вистачає коштів. Донечка швидко росте, і є постійна потреба в одязі, зокрема, вона виросла із спортивного костюму та зимової куртки.
Іванка – добра, мила і щира дитина, але як і всі наші підопічні – позбавлена батьківського тепла та безтурботного дитинства. І від кожного з нас може залежати, щоб 13-й День народження юної красуні став справді незабутнім!
Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 13 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 164; взуття: 39.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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