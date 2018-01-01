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Далеко від дому татко постійно скучав за Волинню, - донька загиблого в Іловайському котлі

Далеко від дому татко постійно скучав за Волинню, - донька загиблого в Іловайському котлі
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Свій 13-й день народження сьогодні, 7 липня, відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності України – 24 серпня 2014 року в Іловайському «котлі». В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мілітопіль, Амвросіївського району було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.

Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешєво, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.

Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно скучав за синьоокою Волинню та рідними людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів почути в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Давав настанови, що потрібно слухатися та берегти маму»…

Тому нашій іменинниці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити маму, і самій при цьому не впадати у відчай. Нині Іванка вже перейшла у 8 клас. Її улюбленими предметами є малювання та англійська мова, з якої вона ще й додатково відвідує заняття.

У майбутньому дівчинка хоче стати фахівцем з кулінарії, та відкрити власне кафе. Вона вже вчиться готувати страви, поки під наглядом мами. Не пропускає передачу «Майстер шеф», мріє і сама там побувати.

Іванка любить мандрувати. Дякуючи волонтерам, у Різдвяні свята вона відвідала неповторні Карпати, де змогла ознайомитися із традиціями святкування, харчування, побуту. Цікаво було побачити, як грають на трембіті.

А ще, вона уже відвідала такі країни, як Ізраїль, Німеччина, Франція. В усіх цих країнах їй сподобалася красива архітектура, побут. Запам’яталося хороше відношення тих родин, які їх запросили відпочити. А ще, дівчину вразив європейський рівень життя, їй дуже хочеться, щоб у нашій державі він був таким же. Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку.

Також Іоанна розповідає, що любить тварин, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.

Іванна обожнює слухати музику, та на жаль у неї зламалися навушники до телефону і тепер вона не має змоги переглядати та слухати свої улюблені композиції. З відомих людей вона б хотіла побачитися із зіркою Надею Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.

Найбільшим авторитетом для Іванки є матуся. Вона її дуже любить і ці почуття за словами дівчинки – взаємні. Вона часто допомагає їй у всьому. Найбільше любить готувати з нею разом на кухні, а також вважає своїми обов’язками прибирання в квартирі.

Мама дівчинки каже, що їхній матеріальний стан задовільний, але не на все вистачає коштів. Донечка швидко росте, і є постійна потреба в одязі, зокрема, вона виросла із спортивного костюму та зимової куртки.

Іванка – добра, мила і щира дитина, але як і всі наші підопічні – позбавлена батьківського тепла та безтурботного дитинства. І від кожного з нас може залежати, щоб 13-й День народження юної красуні став справді незабутнім!

Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 13 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 164; взуття: 39.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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