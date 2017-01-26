Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття
Сьогодні, 10:50
У Луцьку місцеві мешканці скаржаться на поганий вивіз сміття з вулиць у районі Вишкова.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Богдан Богонос.
"Уже понад тиждень, на частині вулиць Вишкова узагалі не забирають сміття. Люди телефонують на 1580 а там їм заявляють що і самі не можуть дозволить до виконавця робіт. Від мене Кузьмич (директор) трубку також не взяв. Такий от сервіс. Напевно пора комусь за таке поплатитися посадою, але ж ні знову повиписують собі величезні премії", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Богдан Богонос.
"Уже понад тиждень, на частині вулиць Вишкова узагалі не забирають сміття. Люди телефонують на 1580 а там їм заявляють що і самі не можуть дозволить до виконавця робіт. Від мене Кузьмич (директор) трубку також не взяв. Такий от сервіс. Напевно пора комусь за таке поплатитися посадою, але ж ні знову повиписують собі величезні премії", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Влада зайнята іншим... деребаном....
Там з серпня піднімають тарифи на вивіз сміття - пропоную ВСІМ містом не дати їм один місяць ні копійки! Зразу зачухаються!
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