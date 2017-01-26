вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття

Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття
У Луцьку місцеві мешканці скаржаться на поганий вивіз сміття з вулиць у районі Вишкова.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Богдан Богонос.

"Уже понад тиждень, на частині вулиць Вишкова узагалі не забирають сміття. Люди телефонують на 1580 а там їм заявляють що і самі не можуть дозволить до виконавця робіт. Від мене Кузьмич (директор) трубку також не взяв. Такий от сервіс. Напевно пора комусь за таке поплатитися посадою, але ж ні знову повиписують собі величезні премії", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, вивіз, Вишків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Влада зайнята іншим... деребаном....
Відповісти
Там з серпня піднімають тарифи на вивіз сміття - пропоную ВСІМ містом не дати їм один місяць ні копійки! Зразу зачухаються!
Відповісти
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття
Сьогодні, 10:50
Добра справа об'єднує: лучани надихнули чоловіка допомагати пенсіонерам
Сьогодні, 10:32
На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка
Сьогодні, 09:52
Далеко від дому татко постійно скучав за Волинню, - донька загиблого в Іловайському котлі
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 7 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку невчасно вивозять сміття У Луцьку невчасно вивозять сміття
26 червень, 08:42
Шприци та понад півтонни сміття: у Луцьку – толока на Вишкові. ФОТО Шприци та понад півтонни сміття: у Луцьку – толока на Вишкові. ФОТО
30 квітень, 18:44
Луцьких муніципалів, які ловили сміттєвих порушників, налякали «совєтами» Луцьких муніципалів, які ловили сміттєвих порушників, налякали «совєтами»
26 січень, 2017, 05:19
У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям
06 липень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття
Сьогодні, 10:50
 0
Добра справа об'єднує: лучани надихнули чоловіка допомагати пенсіонерам
Сьогодні, 10:32
 0
На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка
Сьогодні, 09:52
 0
Далеко від дому татко постійно скучав за Волинню, - донька загиблого в Іловайському котлі
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку на 7 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8