Лучани скаржаться на невчасний вивіз сміття

У Луцьку місцеві мешканці скаржаться на поганий вивіз сміття з вулиць у районі Вишкова.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат"Уже понад тиждень, на частині вулиць Вишкова узагалі не забирають сміття. Люди телефонують на 1580 а там їм заявляють що і самі не можуть дозволить до виконавця робіт. Від мене Кузьмич (директор) трубку також не взяв. Такий от сервіс. Напевно пора комусь за таке поплатитися посадою, але ж ні знову повиписують собі величезні премії", - йдеться у дописі.