Смертельна аварія на Дніпропетровщині: людей вирізали з понівеченого Мercedes





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



За даними надзвичайників, трагічна подія сталася на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине. В результаті зіткнення автомобілів загинула жінка 1968 року народження. Ще чотирьох постраждалих витягали з понівеченого Мercedes за допомогою спецтехніки.



Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу селища Петропавлівка на Дніпропетровщині вранці 7 липня сталося лобове зіткнення автомобіля Мercedes-Benz з вантажним автомобілем Man, загинула одна людина, ще четверо постраждали.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.За даними надзвичайників, трагічна подія сталася на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине. В результаті зіткнення автомобілів загинула жінка 1968 року народження. Ще чотирьох постраждалих витягали з понівеченого Мercedes за допомогою спецтехніки.Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої аварії.

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