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Смертельна аварія на Дніпропетровщині: людей вирізали з понівеченого Мercedes

Смертельна аварія на Дніпропетровщині: людей вирізали з понівеченого Мercedes
Поблизу селища Петропавлівка на Дніпропетровщині вранці 7 липня сталося лобове зіткнення автомобіля Мercedes-Benz з вантажним автомобілем Man, загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними надзвичайників, трагічна подія сталася на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине. В результаті зіткнення автомобілів загинула жінка 1968 року народження. Ще чотирьох постраждалих витягали з понівеченого Мercedes за допомогою спецтехніки.

Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої аварії.

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Теги: аварія
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