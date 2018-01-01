Смертельна аварія на Дніпропетровщині: людей вирізали з понівеченого Мercedes
Сьогодні, 16:07
Поблизу селища Петропавлівка на Дніпропетровщині вранці 7 липня сталося лобове зіткнення автомобіля Мercedes-Benz з вантажним автомобілем Man, загинула одна людина, ще четверо постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
За даними надзвичайників, трагічна подія сталася на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине. В результаті зіткнення автомобілів загинула жінка 1968 року народження. Ще чотирьох постраждалих витягали з понівеченого Мercedes за допомогою спецтехніки.
Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої аварії.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
За даними надзвичайників, трагічна подія сталася на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине. В результаті зіткнення автомобілів загинула жінка 1968 року народження. Ще чотирьох постраждалих витягали з понівеченого Мercedes за допомогою спецтехніки.
Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої аварії.
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