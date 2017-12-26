Ніч Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 14:38
З веселими розвагами, народними гуляннями і гарними емоціями відсвяткували Івана Купала у Луцькому зоопарку.
Тож Інформаційне агентству ВолиньPost підготувало підбірку чудових світних даного дійства.
На заході побували близько сотні дітей та дорослих, аби цікаво провести Купальську ніч. На території звіринця розводили багаття і охочі могли пострибати через нього, а діти водили хороводи.
А також майже кожен власноруч робив традиційний віночок і залюбки всі фотографувались біля тематичних фотозон. Крім того, дітей розважало шоу мильних кульок і так званий водяний з відьмою. Всіх охочих пригощали печивом з чаєм і кулішем.
Потім був нічний похід по зоопарку і годування хижаків. Завершилося магічне свято запусканням віночків у воду.
Фотограф Катерина Приступа
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Тож Інформаційне агентству ВолиньPost підготувало підбірку чудових світних даного дійства.
На заході побували близько сотні дітей та дорослих, аби цікаво провести Купальську ніч. На території звіринця розводили багаття і охочі могли пострибати через нього, а діти водили хороводи.
А також майже кожен власноруч робив традиційний віночок і залюбки всі фотографувались біля тематичних фотозон. Крім того, дітей розважало шоу мильних кульок і так званий водяний з відьмою. Всіх охочих пригощали печивом з чаєм і кулішем.
Потім був нічний похід по зоопарку і годування хижаків. Завершилося магічне свято запусканням віночків у воду.
Фотограф Катерина Приступа
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