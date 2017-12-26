Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО

З веселими розвагами, народними гуляннями і гарними емоціями відсвяткували Івана Купала у Луцькому зоопарку.Тожпідготувало підбірку чудових світних даного дійства.На заході побували близько сотні дітей та дорослих, аби цікаво провести Купальську ніч. На території звіринця розводили багаття і охочі могли пострибати через нього, а діти водили хороводи.А також майже кожен власноруч робив традиційний віночок і залюбки всі фотографувались біля тематичних фотозон. Крім того, дітей розважало шоу мильних кульок і так званий водяний з відьмою. Всіх охочих пригощали печивом з чаєм і кулішем.Потім був нічний похід по зоопарку і годування хижаків. Завершилося магічне свято запусканням віночків у воду.