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Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО

Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
З веселими розвагами, народними гуляннями і гарними емоціями відсвяткували Івана Купала у Луцькому зоопарку.

Тож Інформаційне агентству ВолиньPost підготувало підбірку чудових світних даного дійства.

На заході побували близько сотні дітей та дорослих, аби цікаво провести Купальську ніч. На території звіринця розводили багаття і охочі могли пострибати через нього, а діти водили хороводи.

А також майже кожен власноруч робив традиційний віночок і залюбки всі фотографувались біля тематичних фотозон. Крім того, дітей розважало шоу мильних кульок і так званий водяний з відьмою. Всіх охочих пригощали печивом з чаєм і кулішем.

Потім був нічний похід по зоопарку і годування хижаків. Завершилося магічне свято запусканням віночків у воду.

Фотограф Катерина Приступа
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО

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Теги: Івана Купала, ніч, багаття, вогонь, куліш, радість, діти, квест, стрибок
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Коментарі 1
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Свято було чудове. Все було на висоті. Фотографу дякуєм за гарні фото. Ми дуже задоволені святкуванням.
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