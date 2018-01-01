Кір на Волині: найбільше хворіють у Ратнівському районі
Сьогодні, 13:38
Мешканці Волині продовжують хворіти кором.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Кількість випадків захворювання за останній тиждень збільшилась на 15% і становить 39 проти 34 попереднього тижня.
Найбільша кількість хворих на кір у Ратнівському районі (13 осіб), Ковельському районі – (10 осіб), Горохівському районі (5 осіб) та Луцькому районі (3 особи). В інших районах області реєструється по 1 – 2 випадки кору.
Серед хворих - 67% складають діти віком до 17 років (26 осіб), шестеро із яких – це діти до 1 року. Найбільш ураженою виявились вікова група від 1 до 9 років – 54% від усіх дітей, котрі звернулись за медичною допомогою.
Спалахів кору в організованих колективах немає. Залишається діючим спалах кору в побуті в Ковельському районі с. Доротище, де захворіло 6 дітей віком від 2 місяців до 16 років.
Зазначаєтся, що з початку року кількість хворих на кір в області збільшилась до 1078 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 24 тисячі, від ускладнень цієї хвороби померло дванадцять: восьмеро дітей та четверо дорослих.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Кількість випадків захворювання за останній тиждень збільшилась на 15% і становить 39 проти 34 попереднього тижня.
Найбільша кількість хворих на кір у Ратнівському районі (13 осіб), Ковельському районі – (10 осіб), Горохівському районі (5 осіб) та Луцькому районі (3 особи). В інших районах області реєструється по 1 – 2 випадки кору.
Серед хворих - 67% складають діти віком до 17 років (26 осіб), шестеро із яких – це діти до 1 року. Найбільш ураженою виявились вікова група від 1 до 9 років – 54% від усіх дітей, котрі звернулись за медичною допомогою.
Спалахів кору в організованих колективах немає. Залишається діючим спалах кору в побуті в Ковельському районі с. Доротище, де захворіло 6 дітей віком від 2 місяців до 16 років.
Зазначаєтся, що з початку року кількість хворих на кір в області збільшилась до 1078 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 24 тисячі, від ускладнень цієї хвороби померло дванадцять: восьмеро дітей та четверо дорослих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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