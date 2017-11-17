Волинянин – серед кращих слідчих України
Сьогодні, 13:48
У Києві сьогодні, 7 липня, Голова Національної поліції України нагороджував кращих слідчих.
Серед нагододжених - волинянин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області підполковник Лук'янчук Олександр Васильович, - інформує прес-служба Національної поліції України.
Він отримав відзнаку - нагородну зброю.
«Підбиття підсумків не має нести в собі тільки критичні зауваження. Тому сьогодні ми відзначимо кращих. Саме від вашої праці залежить кінцевий результат роботи поліції в цілому. Відтак сумлінно несіть службу, завершуйте провадження, розслідуйте та притягуйте злочинців до відповідальності»,- зазначив Сергій Князєв.
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Серед нагододжених - волинянин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області підполковник Лук'янчук Олександр Васильович, - інформує прес-служба Національної поліції України.
Він отримав відзнаку - нагородну зброю.
«Підбиття підсумків не має нести в собі тільки критичні зауваження. Тому сьогодні ми відзначимо кращих. Саме від вашої праці залежить кінцевий результат роботи поліції в цілому. Відтак сумлінно несіть службу, завершуйте провадження, розслідуйте та притягуйте злочинців до відповідальності»,- зазначив Сергій Князєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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