Волинянин – серед кращих слідчих України





Серед нагододжених - волинянин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області підполковник Лук'янчук Олександр Васильович, - інформує прес-служба Національної поліції України.



Він отримав відзнаку - нагородну зброю.



«Підбиття підсумків не має нести в собі тільки критичні зауваження. Тому сьогодні ми відзначимо кращих. Саме від вашої праці залежить кінцевий результат роботи поліції в цілому. Відтак сумлінно несіть службу, завершуйте провадження, розслідуйте та притягуйте злочинців до відповідальності»,- зазначив Сергій Князєв.











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