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Волинянин – серед кращих слідчих України

Волинянин – серед кращих слідчих України
У Києві сьогодні, 7 липня, Голова Національної поліції України нагороджував кращих слідчих.

Серед нагододжених - волинянин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області підполковник Лук'янчук Олександр Васильович, - інформує прес-служба Національної поліції України.

Він отримав відзнаку - нагородну зброю.

«Підбиття підсумків не має нести в собі тільки критичні зауваження. Тому сьогодні ми відзначимо кращих. Саме від вашої праці залежить кінцевий результат роботи поліції в цілому. Відтак сумлінно несіть службу, завершуйте провадження, розслідуйте та притягуйте злочинців до відповідальності»,- зазначив Сергій Князєв.





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Теги: нагорода, поліція, Лук'янчук Олександр
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